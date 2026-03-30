כך נרקם התרגיל הפרלמנטרי של הקואליציה והסיעות החרדיות • המרתון המשפטי ביום חמישי, דחיית הגשת ההסתייגויות לשעות הלילה המאוחרות והווידוא הסופי בבוקר בלשכות מקלב ואזולאי • כל הפרטים על המהלך שהותיר את האופוזיציה ללא מענה
הצעה לסדר שהוגשה לאחרונה במועצת העיר חיפה מבקשת לרמוס את קדושת השבת ולהפעיל את הכרמלית גם ביום השביעי | ההצעה עוררה זעזוע עמוק בקרב הנציגות החרדית בעיר, שרואה במהלך ניסיון נואש לכסות על כישלונותיה של הנהגת העיר הנוכחית | 'כתב בבלי' שוחח עם חברי מועצת העיר וחברי הכנסת שהגיבו בחריפות | כל הפרטים על המאבק בעיר הצפונית (חרדים)
דרעי פורך את השמועות ומצהיר: ש"ס לא שבה לממשלה | עצרת המחאה בכיכר השבת הפכה להפגנה אלימה ברחובות שמואל הנביא ויחזקאל | ערב פורים תשפ"ו: הצצה מרתקת לחפ"קים בעולם הישיבות | כבר שבוע שני ברצף: ליל שישי הופך למתוח במיוחד (מעייריב)
ז' באדר - התאריך שהפיל את הפרסיים הגיע: סיקור נרחב מהדריכות הביטחונית | בשקט בשקט: ש"ס חוזרת לממשלה - דרעי לוחץ לחקיקה מהירה | שוב מעצר ושוב ספרדי: סיקור נרחב מהדרמה בבאר שבע | הגבאים שקיבלו כרטיסים חינם לאירוע היוקרתי - והכירו טובה | 1,200 תלמידי ישיבה הכריזו: לימוד בעיון אל מול גזירת הגיוס | היערכות במירון: אלפים צפויים להשתתף בהילולת משה רבנו (מעייריב)
ועדת הבריאות אישרה היום את מינויו של ח"כ יוני משריקי ממפלגת ש"ס כיו"ר הוועדה, ששב לתפקיד במקומה של יושבת הראש היוצאת, לימור סון הר-מלך | כזכור, ביולי האחרון הודיעה מפלגת ש"ס כי היא פורשת מהממשלה בעקבות אי חקיקת חוק הגיוס (פוליטי, חרדים)
מליאת הכנסת אישרה את פיצול חוק ההסדרים לדיונים בוועדות הכנסת, לקראת הכנתם לקריאה השנייה והשלישית | 60 חברי כנסת תמכו באישור ההחלטה, אל מול 56 מתנגדים | יו"ר הקואליציה אופיר כץ הודיע מוקדם יותר הערב כי "למרות חילוקי הדעות, ש"ס ודגל התורה יצביעו בעד" (בארץ)
יו"ר ש"ס אריה דרעי תקף בחריפות את מה שהוא קורא "דברי הגזענות של אהוד ברק כנגד העלייה מארצות המזרח", ותקף: "אם נתניהו היה אומר אותם דברים – זה היה פותח מהדורות. כולם שותקים כמו דג!" | צפו (חדשות, פוליטי)
ברקע המשבר בקואליציה סביב קידום 'חוק הגיוס' וההמתנה להודעת ש"ס ו'דגל התורה' האם יצביעו בעד תקציב המדינה, יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ, יוצא במהלך פוליטי שנועד למנוע את ההגעה להבנות על 'חוק הגיוס' (פוליטי)
בפגישה שנערכה בין אריאל אטיאס והנהלת הקואליציה ליועמ"שית של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, התברר כי ישנם קשיים סביב העברת חוק הגיוס, לאור שינויים שמבקשת היועמ"שית להכניס בחוק | בעקבות כך הודיעו דרעי וגפני לא יסכימו להעברת התקציב, מה שהוביל לדחיית ההצבעה על תקציב המדינה ליום רביעי (בארץ)
שני נערים נעצרו הלילה בחשד שתקפו את בנו של חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס באשדוד | יו"ר ועדת חו"ב בועז ביסמוט הגיב על תקיפת בנו של הח"כ ואמר: "מחזק אותך ואת משפחתך מול האלימות הנפשעת והמכוערת שחוויתם" (בארץ)
המרוץ לפיצול סמכויות הייעוץ המשפטי בעיצומו - האם אנחנו עדים לשבירת הכלים האחרונה במגרש הפוליטי? | בין דילים פוליטיים חסויים לרפורמות, מוסד היועמ"ש עומד בפני צומת גורלי | ועד כמה כל זה קשור לחוק הגיוס ומשפט נתניהו? (מגזין בבלי)
הכרזת מלחמה על בג"ץ? דובר תנועת ש"ס בהצהרה חסרת תקדים: "הדבר היחיד שיציל את עולם התורה הוא חוק, לא הפגנות". בצל הלחץ על הציבור הספרדי והמשבר החוקתי מול היועמ"שית, בש"ס מבהירים כי הממשלה לא תאריך ימים ללא פתרון מוסדר למעמד בני הישיבות. וגם: המתקפה החריפה של גיל לימון בישיבת הממשלה (פוליטי, חרדים)