ש"ס: "מי שמוכר את השבת ימכור גם את יהודה ושומרון"

סיעת ש"ס הוציאה הבוקר (שני) תגובה חריפה במיוחד לדברי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שהתחיל את דרכו הפוליטית כמנכ"ל מועצת יש"ע, והצהיר בראיון לתקשורת הכללית על תמיכתו בנישואים אזרחיים ובתחבורה ציבורית בשבת. בתגובה, הזהירה הסיעה כי מי שמוכן למכור את הזהות היהודית של המדינה - לא ירחק היום והוא ימכור גם את ארץ ישראל וההתישבות.

"מי שבשביל פוליטיקה מוכן למכור את הזהות היהודית של המדינה - השבת הקדושה ונישואין כדת משה וישראל, לא ירחק היום והוא ימכור גם את ארץ ישראל וההתישבות ביהודה ושומרון", נכתב בהודעת ש"ס.

הרקע: בנט תוקף את לומדי התורה

התגובה החריפה של ש"ס הגיעה על רקע ראיון שנתן בנט הבוקר, שבו הוא תקף בחריפות את הציבור החרדי ואת לומדי התורה. בנט טען כי "ההשתמטות עולה לנו בחיי חיילים", והבהיר כי יפעל לעצירת כל התקציבים למוסדות החינוך החרדיים.

בנוסף, הצהיר בנט במפורש על תמיכתו בנישואים אזרחיים ובתחבורה ציבורית בשבת - עמדות שעוררו סערה בציבור החרדי ובקרב מצביעי הימין המסורתי.

יאיר גולן מברך את בנט

דווקא מהצד השני של המפה הפוליטית הגיעו ברכות לבנט. יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן פרסם ציוץ שבו בירך את בנט על עמדותיו החדשות. "בנט, וולקאם", כתב גולן. "נישואים אזרחיים במדינה דמוקרטית ליברלית הם דבר מתבקש. זו היהדות שלנו ואנחנו נדרוש זאת בקווי היסוד של הממשלה הבאה".

גולן ציין כי בנט עבר דרך משמעותית מאז ימי הבית היהודי. "עשית דרך לא קצרה מהבית היהודי עד כאן", מסר. "יפה לראות שגם בפוליטיקה יש הפתעות לטובה ושגם בימין מבינים שרק ישראל ליברלית חזקה תנצח".

לצד גולן עוד חברי כנסת ואישי ציבור מהשמאל תמכו בבנט לאחר אמירותיו הבוקר, ומנגד רבים בימין כתבו והסבירו כי מדובר בעוד מהפך של בנט, וכי בנט מנסה לקחת את קולות הימין ולהקים ממשלה על השמאל.

רבים גם נזכרו באמירות של נפתלי בנט מהעבר, בהם התנגד בתוקף לתחבורה ציבורית בשבת ולגיוס בחורי ישיבות.