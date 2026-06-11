מפגיני הפלג חוסמים רכבת במחלף גנות ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

כוננות שיבוש גבוהה ברחבי הארץ: שעות אחה"צ והערב המאוחרות של היום (חמישי) צפויות לעמוד בסימן מתיחות תחבורתית קשה, זאת לאחר שב'פלג הירושלמי' הכריזו על יום שיבוש נרחב בכל רחבי הארץ, שייפתח החל מהשעה 17:00.

המחאה מגיעה בעקבות מעצרם של בחורי ישיבות, אשר כהוראת רבותיהם לא התייצבו בלשכות הגיוס, והוגדרו כעריקים. פעילי הפלג הבטיחו "הפתעות" ושמרו לעת עתה על מוקדי החסימות בסוד מוחלט, כדי להקשות על היערכות המשטרה. רמז הרכבות: הפגנות גם מחוץ לגוש דן? לפי ההערכות, החסימות לא יתמקדו אך ורק בצירים המרכזיים של גוש דן, אלא יתפרסו על פני מוקדים מפתיעים ברחבי הארץ. רמז עבה לטקטיקה החדשה ניתן בהנחיה פנימית שיצאה למפגינים, בה התבקשו במפורש שלא לשבש את תנועת הרכבות. המשמעות, כך מעריכים, היא כוונה להשתמש ברשת המסילות הארצית כדי לשנע במהירות מסות של מפגינים למוקדי המחאה השונים בארץ.

מפגיני הפלג חוסמים רכבת במחלף גנות ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

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השמחה בבני ברק תשבש?

בתוך כך, הערב צפויה לעורר עניין רב חתונת הענק של נכדי שניים מבכירי ההנהגה הרוחנית של 'הפלג הירושלמי' שתיערך בבני ברק: שמחת נישואי נכדת ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי שמואל מרקוביץ, עם נכד הגאון רבי אליעזר דינר, רב בית הכנסת 'עדת ישראל' בבני ברק.

בשמחה צפויים להשתתף מאות מעריצים, ובראשם מנהיג הפלג הירושלמי הגאון רבי עזריאל אוירבך לצד שורת רבנים וראשי ישיבות.

למרות שמחת הענק שתרתק אליה את בכירי ההנהגה, בפלג לא מתכוונים להוריד את הרגל מהגז. ל'בבלי' נודע כי גדולי ישראל בעלי השמחה עצמם נתנו הוראה חד משמעית לפעילים שלא להתחשב באירוע המשפחתי המרומם, ולהמשיך בצעדי המחאה והחסימות כסדרם.

כעת נותר לראות האם פעילי המחאה יחסמו גם את עורקי התחבורה של בני ברק – מה שעלול לשבש את ההגעה לחתונה עצמה, או שמא יעתיקו את מרכז הפגנות הזעם לצפון הארץ, כדי שלא להשבית את שמחת רבותיהם.