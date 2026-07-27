מחריד: תורמים חילקו כיבוד בכוללים "לרגל" מותו של הרב יעקב פרבר

סערה התרחשה הערב (שני) כאשר תורמים חרדים חילקו אוכל ושתיה לאברכים ולבני הישיבות, אך ביקשו להקדיש את התרומה בלשון: "לרגל מותו של אחד ממובילי השמד שבדורנו, יעקב פרבר שר"י".

כזכור, אמש הלך לעולמו יעקב אהרן פרבר ז"ל, בן 32 בלבד, לאחר מחלה קשה. המנוח היה ממובילי מסלול "מעלות צור" בצה"ל, שנועד לשלב חרדים בשירות צבאי.

מחלקי הכיבוד הגיבו וטענו: "אין כאן שמחה על מותו של אדם, חלילה. (גם לא היתה תפילה למותו) השמחה היא רק על כך שהוא עצמו כבר אינו ממשיך לעסוק בגיוס בני הישיבות. ומקווים ומתפללים שכל העוסקים בכך יחזרו בתשובה ויפסיקו לפעול נגד לומדי התורה".

בשנה האחרונה חלה המנוח במחלה קשה וזכה לתפילות רבים לרפואתו, אך בימים האחרונים החמיר מצבו עד שהשיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

בפטירתו הותיר אחריו אשה וחמישה יתומים רכים, כאשר הקטנה שבהם בת שלושה חודשים בלבד.