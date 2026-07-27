עם פתיחת חופשת 'בין הזמנים' בהיכלי הישיבות והכוללים, מתפרסם מכתב קודש חריג במיוחד של הגאון רבי יוסף משדי, מגדולי הרבנים הספרדיים בבני ברק, המזהיר מפני הפרצה הרוחנית החמורה ברחובות עיר הקודש טבריה. במכתב הנוקב, המופנה "לכל הדורש את ה'", מורה הרב כי קיים איסור הלכתי מפורש לעבור ברחוב הסמוך לציונו של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס.

המכתב מתפרסם על רקע הסערה המתמשכת סביב החוף הפרוץ שהוקם בציר המרכזי המוביל אל קבר רבי מאיר בעל הנס. בשבועות האחרונים יצאו גדולי תורה נוספים, ביניהם הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך וחברי בד"צ 'העדה החרדית', בקריאות דומות נגד המצב הקשה שנוצר באזור. "טרם ביאת משיח תהיה התגברות הטומאה" בדבריו מרחיב הגר"י משדי וכותב כי טרם ביאת משיח צדקנו תהיה התגברות של הטומאה והחוצפה, כפי שניבאו חז"ל במסכת סוטה. במכתבו החריף יוצא הרב נגד חוף השחץ הממוקם מול ציונו של התנא האלוקי, ומדגיש כי קיים איסור על פי דין לעבור במקום זה. מחזה מעניין במבחן הפומבי | נכד האדמו"ר נבחן על כל 'בבא קמא' אצל הרב הליטאי חיים רוזנבוים | 26.07.26 מנוחה בהרים; האדמו"ר מלייקווד נפש בדירת הקיט של בנו במונטיסלו חיים רוזנבוים | 10:18 עוד מזהיר הרב במכתבו כי אין שום היתר ללכת לאתרי הבילוי והמשחקים הנמצאים באזור – אף אם הם פועלים בהפרדה – כל עוד אין הוראת היתר מפורשת מגדולי הדור. כמו כן, מורה הרב כי אף לעלות לציונו של התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס אין ללכת דרך הרחובות המרכזיים והרגילים, אלא יש להגיע אך ורק מצידו האחורי של הציון.

מכתבו של הרב יוסף משדי ( צילום: באדיבות המצלם )

"שלא ילך לכנרת בלי מגן עיניים"

ב'בבלי' פנינו לאחד מחברי מועצת העיר טבריה, שהגיב על הטענות ואמר: "נכון, בעייתי לבוא לטבריה בעונה זו. מי שמגיע לכאן אסור לו ללכת לכנרת בלי מגן עיניים". עוד הוסיף חבר המועצה כי "גדולי הדור כבר התריעו על כך מספר פעמים בעבר ובהווה".

יצוין כי בשבועות האחרונים התפרסמו מכתבים דומים של גדולי הדור, כאשר הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך וחברי בד"צ 'העדה החרדית' הטילו איסור הלכתי גורף על הנסיעה וההליכה בציר המוביל לקבר התנא, וקבעו כי "המקום כולו בחזקת סכנה".

הרקע לסערה הוא פתיחתו של חוף רחצה חדש ברצועת החוף בואכה טבריה תחתית, בציר המרכזי המחבר בין בית החיים העתיק לציון התנא האלוקי, ללא מחיצות ואף ללא מלתחות בסיסיות. כתוצאה מכך, החניה המרכזית שנבנתה מעבר לכביש מייצרת מראות קשים, כאשר המתרחצים חוצים את הכביש הראשי הלוך ושוב.

ערב בין הזמנים

המכתב מתפרסם בתזמון משמעותי במיוחד – עם תחילת חופשת 'בין הזמנים' בהיכלי הישיבות והכוללים בכל רחבי הארץ, כאשר אלפי נופשים צפויים לפקוד את העיר טבריה ואת ציון רבי מאיר בעל הנס. הגר"י משדי, המוכר כאחד מגדולי הרבנים הספרדיים בבני ברק ומחבר סדרת הספרים "הורני חוקיך", בחר לפרסם את קריאתו דווקא בימים אלו על מנת להזהיר את הציבור הרחב לפני הנסעיות לטבריה.

רבני העיר טבריה, ובראשם הגה"צ רבי אברהם הלברשטאם, רב קהילת צאנז בטבריה, ניסו בדרכי נועם לפתור את הבעיה מול הגורמים הרלוונטיים, אך ללא הצלחה. כעת, עם הצטרפותו של הגר"י משדי למערכה, צפויה הסערה להתעצם בימים הקרובים.