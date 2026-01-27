כמנהגו בקודש בימי השובבבי"ם המסוגלים, שוהה האדמו"ר מתולדות אהרן בשבועות אלו בעיר הקודש טבריה | הרבי עובד את קונו בסילודין ובפרישות, כשהוא מסתגר הרחק מעיני הבריות סמוך ונראה לציון התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס, שם הוא שופך שיח לישועת הכלל והפרט בימים אלו של התעלות ותשובה | מ. אדלר מגיש תיעוד מיוחד (חסידים)
לקראת ימי הרחמים והרצון פקד האדמו"ר מערלוי את ציון התנא רבי מאיר בעל הנס בעיה"ק טבריה | הרבי הגיע למקום מלווה במשמשיו בלבד ללא חסידיו, ובמשך שעה ארוכה שפך שיח לפני שוכן מרומים למען ישועת הכלל והפרט (חסידים)
המוני עם סגולה נהרו בשבוע האחרון לעיה"ק טבריה לפקוד את ציונו הק' של התנא רבי מאיר בעל הנס, ביומא דהילולא קדישא | בין ההמונים נצפו רבנים רמי מעלה מכל רחבי הארץ ששפכו שיח פני בוחן ליבות סמוך לציון הצדיק | צפו בתיעוד מהתפילות ומהאווירה בסמוך לציון הק', מהצד האשכנזי (חרדים)
לראשונה מאז עלותו על כס ההנהגה הופיע הגה"צ רבי שמואל יהודה זילבר, אב"ד 'אמונת ישראל', לביקור בארה"ק, לחזק את החסידים והאוהדים, כפי שנהג זקנו לעשות מדי שנה בשנה בימי השובבי"ם | השבוע פקד האדמו"ר את ציון רבי מאיר בעל הנס, שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)
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האדמו"ר מערלוי פקד אמש (שני) את ציון רבי מאיר בעל הנס בטבריה | הרבי הגיע כשהוא מלווה בשני גבאים בלבד | עם כניסתו להיכל התנא האלוקי, הגיש גבאי המקום הרב יקותיאל זלמנוביץ נרות שמן להדלקה, הרבי הודה לו מקרב לב, ואף נשא תפילה חרישית במשך זמן ניכר, כשמעת לעת ניגשו יהודים מקומיים אל האדמו"ר להתברך (חסידים)