כחודש לאחר חשיפת אתר 'כיכר השבת' על הכוונה להעביר את ניהול הישיבה הקטנה "כנסת חזקיהו" ברכסים לאחריותו של הרב רפאל מנת, ראש רשת הכוללים "תורת משה אהרן", מתברר כי מאחורי הקלעים מתנהל מאבק משפטי בין הנהלת הישיבה הגדולה להנהלת הישיבה הקטנה.

ל'בבלי' נודע כי הנהלת הישיבה הגדולה פתחה בהליך דין תורה נגד הנהלת הישיבה הקטנה, במטרה למנוע את השלמת המהלך. ההליך צפוי להתברר בבית דינו של הגאון רבי יוסף יחיאל במברגר, רבה של הקהילה החרדית בחיפה.

"לא מכירה אלא העברת ניהול"

גורמים המעורים בפרטים מדגישים כי לא מדובר במכירת הישיבה, אלא במהלך שנועד להעביר את האחריות הניהולית, על רקע הקשיים הכלכליים של הישיבה הקטנה. אחד מרבני הישיבה הבהיר: "אין כאן מכירה של הישיבה. לכל היותר יש ויכוח על השימוש בשם 'כנסת חזקיהו'. מדובר במהלך ניהולי שנועד להציל את הישיבה ולאפשר את המשך קיומה".

כזכור, במסגרת המהלך שנחשף בחודש שעבר, הישיבה הקטנה צפויה לצאת לדרך חדשה ולפעול באופן עצמאי, בעוד שהישיבה הגדולה תמשיך לפעול במקומה ובהנהלתה הנוכחית. בכוונת הרב מנת להשקיע בהרחבת הישיבה, לצרף אנשי צוות חדשים מהשורה הראשונה ולהגדיל משמעותית את מספר התלמידים, מכ־26 תלמידים כיום בכל שיעור לכ־40 תלמידים.

המהלך לא צפוי להשפיע על זמן אלול

לדברי הגורמים, המהלך עדיין אינו צפוי לצאת אל הפועל באופן מיידי. השלמתו תלויה בין היתר בהשלמת הליך ההקצאה של המבנה החדש שבו אמורה הישיבה לפעול בשכונת גבעת הפרסה, ולכן פתיחת זמן אלול הקרוב אינה צפויה להיות מושפעת מההתפתחויות.

במסגרת התוכנית המקורית, הישיבה צפויה לעבור מהמבנה הוותיק ברחוב הרב עוזיאל בגבעה א' ברכסים, שבו שכנה במשך עשרות שנים, למבנה חדש - מהלך שיאפשר את הרחבת פעילותה ושיפור תנאי הלימוד.