רועי בן דוד ז"ל, ילד בן 7 מקרית ים, הוא הילד שנהרג בתאונת הדרכים המחרידה הלילה ביישוב רכסים החרדי בצפון הארץ |דודו ספד: "תשמרו על הילדים. תשגיחו עליהם. הילדים שלנו זה העולם שלנו. עוד רגע אחד לחשוב מציל עולם שלם" (בארץ)
ילד בן 7 נהרג בתאונת דרכים עצמית של באגי ביישוב רכסים | בוחני תאונות הדרכים של מרחב אשר פתחו בחקירה ראשונית, שממנה עלה כי במהלך נסיעה, ככל הנראה, עף הילד מהדלת בסיבוב | כוחות הרפואה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה כשמצבו אנוש, ושם נקבע מותו (בארץ)
ברכסים חגגו השבוע אירוע חגיגי ורב רושם, בהכתרת הגאון רבי אהרן טולידאנו כרב קהילת "המנין החדש" בגבעה ג', בשילוב מעמד הכנסת ספר תורה וחנוכת בית מדרש | לכבוד המאורע הופיע במקום ראש הישיבה הגאון רבי עמנואל טולידאנו, שנשא את המשא המרכזי לפני בני הקהילה | צפו בתיעוד (חרדים)
דרמה אירעה הערב בצומת הכניסה לרכסים כאשר משטרת תנועה עצרה לבידוק שגרתי בן ישיבה, ולאחר שעלה במסוף כי הוא עריק, עכבה אותו המשטרה והזמינה לו משטרה צבאית | לאחר שהדיווח על המעצר הופץ בקווי המידע הייעודיים על מעצרי בחורים - המונים התקבצו במקום והביאו לשחרורו של הבחור (חרדים)
אסון נורא ביישוב החרדי רכסים: בצער רב וביגון קודר התבשרו כלל התושבים על פטירתו בדמי ימיו, של הילד היקר כמר יהודה חיים ז"ל, בן ה-8, שנפצע קשה שבוע שעבר בתאונת דרכים מחרידה, והיום נפטר מפצעיו | מסע ההלוויה בשעות אחה"צ ברכסים ובחיפה (דיין האמת)
ילד כבן 10 נפצע באורח קשה היום (שלישי) בתאונת דרכים ברחוב הרב קוק ברכסים, לאחר שנפגע מרכב פרטי | צוותי רפואה העניקו לו טיפול ראשוני בשטח ופינו אותו כשהוא מחוסר הכרה ומונשם לבית החולים רמב"ם בחיפה | נהגת הרכב עוכבה לחקירה, והמשטרה פתחה בבדיקת נסיבות המקרה (בארץ)
מעמד נרגש ומרומם של סיום סדרי 'מועד' ו'נזקין' נערך בתלמוד תורה "תשב"ר הרב", ברכסים, בהשתתפות רבנים, מחנכים, הורי התלמידים והמוני מתושבי המקום | המעמד נערך תחת כיפת השמים, בחצר ה'תלמוד תורה', במהלכו קיבלו ילדי החמד פרסים יקרי ערך כהוקרה על עמלם הרב (חרדים)
מעמד מרגש נערך בתלמוד תורה 'תשב"ר - הרב' ברכסים, כאשר כלל ילדי כיתות ב' זכו לסיים את 'ספר בראשית' בלימוד מעמיק | המעמד האדיר התקיים בחצר בניין תלמוד התורה, בהשתתפות רבני הקהילה וההורים הנרגשים | צפו בתיעוד (חרדים)
בישיבת 'קול אליהו' רכסים ציינו את יום השנה הראשון להסתלקותו של ראש הישיבה הגאון רבי רפאל אליהו סופר זצוק"ל במעמד גדול של הכנסת שני ספרי תורה, אחד לזכרו, והשני - ספר תורה עתיק מירושת בעל ה'כף החיים' (עולם הישיבות)