המשטרה פרסמה אחר הצהריים (שני) הודעה חריגה במסגרתה היא מבקשת את עזרת הציבור לאיתורה של אם ושני ילדיה הקטנים, על רקע חשד לחטיפה. חוקרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים מנהלים חקירה מואצת בעקבות תלונה שהתקבלה נגד האם החשודה.

על פי ההודעה, מדובר בעלייה ג'וי הירשברג, בת 20 מירושלים, החשודה בחטיפת שני ילדיה: טאלה רייזל כבת 3 ונתן יעקב וורונה כבן שנה. על פי ממצאי החקירה, האם והילדים נכנסו לארץ באוגוסט 2025 ומאז נעלמו עקבותיהם ללא כל מידע על מקום הימצאם.

חוקרי המשטרה חושדים כי האם וילדיה עשויים להימצא באזור ירושלים. המשטרה פנתה בקריאה לציבור: "אנו קוראים לכל מי שיודע דבר או שיש בידו מידע על מקום הימצאם, ליצור קשר עם מוקד 100, או עם היחידה החוקרת בטלפון: 02-5391550".

לא ברור על בסיס מה חשודה האם בחטיפה, ומי הגיש את התלונה כנגדה. המשטרה לא פרסמה פרטים נוספים על נסיבות האירוע או על הרקע לתלונה שהוגשה.

פעילות משטרתית נרחבת

המשטרה מפעילה מערך חקירתי מקיף לאיתור האם והילדים. כוחות הביטחון פועלים בשיתוף פעולה עם גורמים שונים במטרה לאתר את שלושת הנעדרים במהירות האפשרית.

אירועי חטיפה מעוררים חשש רב בקרב כוחות הביטחון, ולכן הטיפול בדיווחים כאלה נעשה בדחיפות מרבית. המשטרה קוראת לכל מי שיש בידיו מידע רלוונטי ליצור קשר באופן מיידי עם הגורמים הרשמיים.

המשטרה ממשיכה בחקירה לבירור מלוא נסיבות האירוע ומבקשת מהציבור להישאר ערני ולדווח על כל מידע שעשוי לסייע באיתור האם והילדים.