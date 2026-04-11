הצעיר הנעדר בן ה-17, בן למשפחה חרדית, שנעדר מאז סוף השבוע לאחר שטבע בחוף צאנז בנתניה, עדיין לא נמצא. במהלך הלילה צפויים עשרות מתנדבים לסרוק לאורך החוף. בבוקר עם אור ראשון יבוצעו גם צלילות | כך נראים החיפושים (חרדים, בארץ)
ארבע שנים לאחר שנעלמו עקבותיו של הנער החרדי הנעדר מוישי קליינרמן, לאחר ביקורו בהר מירון, במחוז ש"י של המשטרה הוחלט להיעזר בטכנולוגיה אזרחית מבוססת בינה מלאכותית, שמנתחת נתונים שלא נראו על ידי עין אנושית | ניתוח הנתונים הצליח להצביע על תוואי שטח באזור הר מירון, אשר לפי ההערכות יכול להיות המקום האחרון בו קליינרמן היה (בארץ)
לפני 24 שנה, זמן קצר אחרי שחגג בר מצווה, הוא איבד את התפילין שלו בתחנה המרכזית בחיפה. הן התגלגלו לתושב באר שבע שאיתר אותן באוטובוס ציבורי ומשם לשליח חב"ד בשכונת מגוריו. השבוע הושבו התפילין לאברך ממודיעין עילית (חרדים)
כוחות חילוץ והצלה לצד מתנדבים רבים חידשו הבוקר את החיפושים אחר הנער החרדי שנעדר אתמול לאחר שככל הנראה נסחף בנחל סמוך למודיעין עלית | חשש כבד לחייו של הנער |החיפושים נעצרו אתמול בשל החשיכה ותנאי מזג האוויר (חרדים)
כוח משטרתי עלה למטוס של חברת ריינאייר לאחר שהתקבל דיווח על פריטים שנלקחו מעגלת שירות במהלך טיסה מספרד לסקוטלנד | הטייס הודיע בכרוז כי "אם הפריטים יימסרו, כולם יורדים מהמטוס מהר, ואם לא, כל אחד יעבור חיפוש בנפרד" | רבים לעגו על החיפוש הדרמטי שערכה החברה אחרי פריטים בשווי פעוט (תעופה)
משטרת ישראל ממשיכה במאמצים נרחבים לאיתורו של הנעדר אליהו אבא שאול בן 19 מבני ברק | בחיפושים משתתפים שוטרים, מתנדבים, כלבני משטרה, פרשים, מסוק משטרתי, רחפנים, סיורים רגליים וממונעים באמצעות רכבים וריידרים של החטיבה הטקטית במג"ב | אישה מבני ברק שנעדרה גם היא - אותרה בחיים (חדשות)
בקפריסין נמשכים היום החיפושים אחר היאכטה הישראלית, שיצאה מהמרינה באשקלון, והקשר איתה נותק אתמול לא הרחק מחופי פאפוס | כרגע כוחות רבים מהאוויר ומהים מנסים לאתרם |בקפריסין דווח כי הקפטן הוא סקיפר בעל ניסיון רב, אך ככל שעוברות השעות - גובר החשש לגורל האנשים על הסיפון (בעולם)
דאגה בישראל לאחר שאבד הקשר עם יאכטה שיצאה מנמל אשדוד לכיוון קפריסין, ברשות הספנות בודקים מדוע | על היאכטה שוהים חמישה בני אדם, ולא ידוע בשלב זה מה מצבם | בקפריסין שלחו הערב ספינה לחיפושים אחריה (בעולם)
לאחר שבישראל נערכו למסירת גופה בשעות אחר הצהריים, גורם ביטחוני מעדכן כי המסירה נדחתה בשלב זה וכי לא בטוח שמדובר בחטוף חלל | כזכור, לפני שעה קלה דווח כי רוצחי חמאס יצאו ממבנה בג׳בלייה שבו חיפשו אחר חטוף עם גופה מוסתרת בשמיכה (חדשות)