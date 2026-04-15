גל תגובות מחרידות ברשת על פטירת הבחור שפיגל ז"ל

זעזוע פקד הבוקר (רביעי) את הציבור בישראל, לא רק בעקבות הטרגדיה הכפולה שפקדה את משפחת שפיגל, אלא גם בשל גל תגובות מחרידות שהציפו את אתר ynet בעקבות הידיעה על פטירתו של הבחור יששכר דב שפיגל ז"ל בן ה-21, שטבע בחוף הים בנתניה.

התגובות, שפורסמו בשעות הבוקר המוקדמות, חשפו תהום של שנאה וזלזול כלפי הציבור החרדי. "חשבתי שהמשתמטים לומדים תורה כל היום. מסתבר שהם הולכים לים", כתב אחד הגולשים, תוך שהוא מוסיף: "צר לי על הנפטר, מה שאי אפשר להגיד על החרדים שלא אכפת להם מההרוגים שלנו בצבא". תגובות נוספות היו קשות אף יותר. "אם היה בלבנון לא היה טובע", כתב גולש אחד בציניות קשה. אחר הוסיף: "נמות ולא נתגייס? השם נתן לכם את בקשתכם". גולש נוסף טען כי "לימוד תורה לא באמת מצילה אותם", בעוד שאחרים התייחסו לנפטר כ"בטלן" והאשימו את המשפחה בכניסה לאזור אסור. במקביל לגל התגובות המזעזע, יצאה הבוקר הלוויתו של הבחור יששכר דב שפיגל ז"ל מבית המשפחה ברחוב הרב כהנמן ברמת שלמה בירושלים. הנפטר, תלמיד ישיבת 'תושיה' בתפרח, החזיר את נשמתו הטהורה ליוצרה אמש לאחר שנלחם על חייו במשך חמישה ימים במחלקה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי לניאדו.

החיפושים בנתניה ( צילום: זק"א ת"א )

כזכור, הטרגדיה התרחשה ביום שישי האחרון בחוף צאנז בנתניה, כאשר שני אחים - יששכר דב ז"ל ואברהם ישעיהו שיחי' - נסחפו במים. בעוד שיששכר דב הוצא מהמים במצב קשה ופונה לבית החולים, אחיו אברהם ישעיהו בן ה-17 עדיין נעדר, וכוחות החירום ממשיכים במאמצי החיפוש.

המשפחה השבורה זכתה אמש, שעות ספורות לפני הפטירה, לביקור מיוחד במעון קדשו של האדמו"ר מצאנז. הרבי חיזק את ההורים והאחים במילים של אמונה והתעלות, וציין כי "בביאת המשיח, אלו שעמדו בניסיונות קשים ושמרו על אמונתם - הם יהיו 'המחותנים הראשיים' לקבל את פניו".

משפחת שפיגל אצל האדמו"ר מצאנז ( צילום: א.פ. )

במקביל, כוחות החירום ממשיכים ביום השישי למבצע החיפושים אחר אברהם ישעיהו. חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים בזק"א, מסר כי הכוחות מתמקדים כעת באזור סלעי ספציפי בתוככי הים, בו קיימת הסתברות גבוהה להימצאות הנעדר. יחידת הצוללים, יחידת הרחפנים וצוותים עם אופנועי ים פועלים במאמץ משולב לסריקת האזור.

בקרב הציבור החרדי שררה הבוקר תחושת זעזוע כפול - הן מהטרגדיה עצמה, והן מגל השנאה שהתפרץ ברשת. רבים הביעו תדהמה מהעובדה שאפילו במוות, בשעה שמשפחה שלמה שרויה באבל, לא נמנעו גולשים מלהשמיץ ולבזות.