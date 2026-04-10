כוחות ההצלה הוזעקו לחוף בקרית צאנז בעקבות דיווח על שני צעירים שטבעו | אחד מהם נמשה מהמים על ידי עוברי אורח וצוותי הרפואה מבצעים בו פעולות החייאה מתקדמות | במקביל, יחידת הצוללים של זק"א הוקפצה לזירה לסייע באיתור נער נוסף שנעדר בים | מדובר באחים ממשפחה חרדית, שנסעו לחוף (בארץ)
גבר בן 72 טבע בים המלח בחוף קליה, חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום וביצעו פעולות החייאה, שבצער רב לא צלחו | בשנת 2025 נרשמו 18 מקרי טביעה בים המלח, 134 בים התיכון, 12 בכנרת, 2 בים סוף | יתר המקרים נרשמו בבריכות ציבוריות, פרטיות וצימרים (בארץ)
המונים ליוו למנוחות ביום שישי, ערב שבת קודש לאחר חצות, את הבחור משה לודמיר ז"ל, תלמיד ישיבת באיאן במודיעין עילית, שגופתו אותרה אחרי ארבעה ימים של חיפושים, לאחר שטבע ונסחף בנחל מודיעים | אביו, הרה"ח רבי צבי הערש לודמיר, ספד לו בבכי קורע לב וסיפר על שיחת הטלפון האחרונה ביניהם, מתי נפגשו לאחרונה וההכנות לחתונת הבת בימים הקרובים (חרדים)
אירוע מצער התרחש בקליפורניה כאשר אב שראה את בתו בת ה-5 טובעת בגל ענק ניסה להצילה, ונסחף בעצמו | האב נמשה מהמים ללא רוח חיים, ומותו נקבע בבית החולים בתום פעולות החייאה | גם האם ניסתה להיכנס למים אך לא טבעה, חיפושים אחר גופתה של הקטנה (חדשות, בעולם)
המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בבדיקה בעקבות התקרית שאירעה אתמול, במהלכה נהרג צעיר לאחר שככל הנראה נפגע ממדחף של סירת מנוע משטרתית שהגיעה לחלץ צעירים שטבעו בחוף ביפו | צעיר נוסף חולץ ע"י סירת השיטור אך לאחר פעולות החייאה נאלצו לקבוע את מותו (משטרה)
אחרי שעות של חיפושים, אותרה על ידי מתנדבי כוחות החירום גופתו של תלמיד הישיבה הצעיר שטבע במאגר המים באמצע טיול בין הזמנים בסמוך לקיבוץ געתון | החיפושים היו מורכבים בין היתר בגלל העכירות במים, וכללו גם צוללנים שהוזעקו במיוחד לזירה (בארץ)