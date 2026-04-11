נמשכים החיפושים אחר תלמיד הישיבה שטבע בחוף; אחיו במצב קשה

כוחות ברחבי החוף ( צילום: תחנת נתניה )

החיפושים אחרי הצעיר בן ה-17, בן למשפחה חרדית, שטבע ביום שישי בחוף צאנז בנתניה - ומאז נעלם - נמשכו גם היום, במהלך השבת, ללא הפוגה.

הבוקר התקיימה הערכת מצב בראשות מפקד תחנת המשטרה בנתניה ובהשתתפות כלל גורמי החירום וההצלה, בהם ראש העיר, מנהל אגף החופים, כוחות הכיבוי וההצלה, יחידות מיוחדות ומערך השיטור הימי. בסיום ההערכה סוכם כי החיפושים יימשכו ללא הפסקה עד לאיתורו של הנעדר. "בחיפושים משתתפים עשרות שוטרים, מתנדבים ואנשי הרשות המקומית הפועלים בשטח במסירות ובשיתוף פעולה מלא", נמסר. במקביל, אחיו של הנעדר, תלמיד ישיבה בן 21, שפונה ביום שישי מהחוף במצב קשה, לאחר שחולץ מהמים בידי אזרחים ועוברי אורח שהבחינו בו זועק לעזרה - מוסיף להיות קשה. הטביעה הכפולה אירעה בצהרי יום שישי. מדובר בשני נערים שנקלעו למצוקה במים. צוותים רפואיים הכוללים חובשים ופראמדיקים של מד"א, לצד מתנדבי איחוד הצלה, הגיעו במהירות למקום ומצאו את בחור הישיבה הצעיר כשהוא מחוסר הכרה לחלוטין. הצוותים החלו מיד בהענקת טיפול רפואי מציל חיים ובביצוע פעולות החייאה אינטנסיביות, בניסיון לייצב את מצבו של האח שחולץ. במקביל החל מבצע סריקות קדחתני לאיתור הטובע השני. לאור חומרת המצב והצורך המיידי בסריקות תת-ימיות, הוקפצה כבר ביום שישי לזירה יחידת הצוללים של זק"א. היחידה פועלת יחד עם כוחות שיטור והצלה נוספים על מנת לסרוק את הגזרה לאורך החוף ובעומק הים, בתקווה לאתר את הנעדר ולהוציאו מהמים בהקדם האפשרי.

החיפושים בנתניה ( צילום: דוברות זק"א )

חובש בכיר במד״א יוסף פרידמן סיפר: ״נקראנו לטפל בנער בן 21 שטבע. הגענו לתוך החוף באמבולנס 4x4, וראינו אותו על החוף, לאחר שחולץ מהמים, כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. התחלנו בביצוע פעולות החייאה מאומצות ופינינו אותו לבית החולים תוך ביצוע פעולות ההחייאה״.

יחיאל גוטליב ויעקב וזאנה חובשי איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הוא נמשה מהמים ללא הכרה ע"י עוברי אורח שנתקלו בו טובע. ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות ולאחר שלבו שב לפעום הוא פונה להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים לניאדו כשבשלב זה מצבו מוגדר קשה ולא יציב. כמו כן, נמסר על צעיר נוסף אשר נעדר במים וכוחות סורקים כעת לאיתורו".

הציבור נקרא להעתיר בתפילה עבור האחים אברהם ישעיהו בן שושנה ויששכר דב בן שושנה.