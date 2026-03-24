רבני קהילת חיי נפש בראשות הרה״צ רבי יוסף בנימין וייס, אב״ד חיי נפש הגיעו כמדי שנה לאפיית מצות חבורה בהידור רב לכל בני הקהילה במאפיות קוממיות וצאנז והשגיחו מקרוב על כל שלבי האפייה עד לאחר הפרשת חלה (חרדים)
האדמו"ר מסקולען ירושלים הגיע אתמול למעמד אפיית מצות המצווה בנתניה • בתום האפייה, פנה הרבי לביקור מרגש במעונו של זקן החסידים הרה"ח ר' אהרן קליינמן • בחדר הקטן במושב הזקנים בקריית צאנז פצח הרבי בניגוני החצר העתיקים והאציל מברכותיו לחסיד שהיה שרוי בהתרגשות • צפו בתיעוד (חסידים)
לוחמי האש מתחנת נתניה פעלו במהלך היממה האחרונה בשתי זירות שריפה מורכבות בעיר, באחת מהן שאירעה בבניין בעיר נספו שני בני אדם ונפצעו כ-15 בני אדם, ובשנייה שאירעה בבית החולים 'לניאדו' נפצע אדם באורח קשה | חוקר דליקות בדק את נסיבות השריפות ואלו מסקנותיו הראשוניות (חדשות)
על הנהגת בת ה-82, שהורשעה בהפקרה לאחר שדרסה למוות את רפאל אדנה בן ה-4.5 בנתניה לפני יותר משנתיים, נגזרה שנת מאסר אחת בפועל, לצד פיצוי כספי | לפי בית המשפט, למרות שידעה על הפגיעה, המשיכה בנסיעה ולא הגישה עזרה (חדשות, משפט)
אבי סלמה, מועמד הליכוד, כבש בסערה את הבחירות שהתקיימו היום לראשות העיר נתניה, לאחר פטירתה של ראש העיר מרים פיירברג איכר ז"ל | על ראשות העיר התמודדו: יוסף ביטון, טלי מולנר, עמוס מכלוף ואבי סלמה | ראש הממשלה נתניהו הגיע מוקדם יותר הערב לתמוך במועמד אבי סלמה לראשות העיר נתניה (בארץ)
מזג האוויר החורפי חזר אך לא להרבה זמן, בעיר נתניהו הרחובות הוצפו תוך שעה בלבד, כאשר במקום ירד 'מבול' של 20 מ"מ - תוך כאמור פחות משעה | העירייה: "אנו מטפלים באירוע, הייתה כמות משקעים גדולה בזמן קצר" (חדשות בארץ)
למעלה מ-2,000 התכנסו אמש - ליל ערב יום הכיפורים באצטדיון ארנה נתניה לערב סליחות מרגש בהשתתפות רבנים בכירים, ביניהם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר | צפו בתיעוד (חרדים)
אלפי חסידי צאנז זכו לשהות בימי ראש השנה בצילו של צדיק, האדמו"ר מצאנז | לקראת החג נחנכה הרחבה חדשה בהיכל הגדול שהוסיפה מאות מקומות ישיבה | בעליה לתורה הורה האדמו"ר לערוך תפילת 'מי שברך' לאדמו"רים מויז'ניץ, גור ובעלזא | צפו בתיעוד ענק מערב ומוצאי החג בצל הקודש (חסידים)