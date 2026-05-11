הרשעה: המחבל שהרג את סמ"ר עמית בן יגאל הי"ד בהשלכת אבן

בית המשפט הצבאי הרשיע היום (שני) את נד'מי אבו-בכר בעבירה של גרימת מוות בכוונה – המקבילה לעבירת הרצח באיו"ש – בגין הריגתו של סמל-ראשון עמית בן יגאל הי"ד ב-12 במאי 2020. בנוסף, הורשע הנאשם בשיבוש הליכי משפט.

כך, כשש שנים לאחר האירוע הטראגי שהתרחש במהלך פעילות מבצעית בכפר יעבד שבשומרון, הגיע המעגל המשפטי לסיומו עם הרשעת המחבל שגרם למותו של החייל הצעיר.

השליך לבנה כבדה מגג הבניין

על פי כתב האישום שהגישה התביעה הצבאית, השליך המחבל מגג בניין חצי לבנה במשקל של תשעה עד אחד עשר קילוגרם לעבר חיילי צה"ל שפעלו באזור. הלבנה שהשליך פגעה בסמל-ראשון עמית בן יגאל הי"ד וגרמה למותו במקום.

לאחר ביצוע הפיגוע, נמלט המחבל מגג הבניין לדירתו והעמיד פני ישן – בניסיון להכשיל את כוחות הביטחון באיתורו. בהמשך, ניגש המחבל למקום אליו השליך את הלבנה, אסף את חלקיה וזרק אותם לצמחייה שבשולי השביל, במטרה להסתיר את ראיות המעשה.

ניסיון לפתוח את הקבר

כזכור, במהלך ההליכים המשפטיים התגלעה מחלוקת משפטית יוצאת דופן. סנגוריו של המחבל ביקשו לפתוח את קברו של עמית בן יגאל הי"ד, בטענה כי בדיקת הקסדה שנקברה עמו – ספוגה בדמו – עשויה להוביל לזיכוי מרשם. הם טענו כי "יכול להיות שמות המנוח נגרמה מאבן שנזרקה על ידי אדם אחר".

הבקשה הזו עוררה זעזוע רב במשפחה השכולה ובציבור הרחב, אך בסופו של דבר נדחתה על ידי בית המשפט.

המשפחה השכולה

ברוך בן יגאל, אביו של עמית הי"ד, עבר תהליך אישי מורכב בשנים שחלפו מאז נפילת בנו היחיד. כשלוש שנים לאחר האסון התחתן בשנית לדניאלה אפריאט, ובהמשך חגג ברית מילה לבנו השני שנולד לו – רגע מרגש של תקווה וחידוש חיים.

בעבר, ברוך בן יגאל נסע להתפלל בציונו של הרבי מליובאוויטש זי"ע בניו יורק, למקום שבו התפלל יחד עם בנו לפני כעשור בעת בר המצווה שלו – סגירת מעגל מרגשת ומכאיבה כאחד.

התביעה תמצה את הדין

דובר צה"ל מסר כי "התביעה הצבאית תמשיך לפעול למיצוי הדין עם כל מי שיפגע במשרתי צה"ל ובאזרחי מדינת ישראל". צה"ל הוסיף כי "משתתף בצערה הכבד של המשפחה השכולה וימשיך ללוותה".

עתה, לאחר ההרשעה, צפוי להתקיים דיון בעונש שיוטל על המחבל. עבירת גרימת מוות בכוונה נושאת עמה עונשים חמורים ביותר במערכת המשפט הצבאית.

יצוין כי זהו אחד מתיקים רבים בהם נאלצות משפחות שכולות לעבור הליכים משפטיים ממושכים, תוך שהן מתמודדות עם כאב האובדן והציפייה לצדק.