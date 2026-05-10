פירוק הסוכה ( צילום: דוברות המשטרה )

כוחות משטרה של המחוז הצפוני פשטו הבוקר (ראשון) על היישוב עין מאהל, במטרה לסכל מפגן תמיכה והזדהות עם טרור. הפעילות התמקדה בפירוק סוכת "קבלת פנים" חגיגית שהוקמה מחוץ לביתו של תושב המקום, בן 38, אשר השתחרר אך לאחרונה מבין כותלי הכלא לאחר שריצה עונש מאסר בגין עבירות ביטחוניות חמורות וקשירת קשר עם ארגון הטרור חמאס.

עם קבלת המידע המודיעיני על הכוונה לערוך אירוע הוקרה לאסיר המשוחרר, הוחלט במשטרה לפעול באופן מיידי כדי למנוע את המשך קיומו של המיצג, המהווה עידוד לטרור והפרה בוטה של הסדר הציבורי. הנאשם שסביבו נסוב האירוע נחשב לדמות בעלת השפעה בקהילתו עד למעצרו, שכן עבד כמורה בבית ספר מקומי ושימש כאימאם בהתנדבות במסגד בכפר. העובדה שאדם המחזיק בתפקידי חינוך ודת דומיננטיים בחר לקשור קשר עם ארגוני טרור, עמדה במוקד החקירה המשותפת של שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז צפון. מכתב האישום שהוגש נגדו בחודש פברואר האחרון עלה כי הוא לא רק הזדהה עם אידיאולוגיית חמאס, אלא הצהיר באופן מפורש על נכונותו "לקום ולבצע פעילות" ביטחונית אקטיבית נגד מדינת ישראל, דבר שהוביל להרשעתו ולשליחתו למאסר בפועל.

במשטרת ישראל מדגישים כי הטיפול באירוע הבוקר אינו מסתכם רק בפירוק המבנה הארעי. עם הגעת הכוחות למקום, עוכב האסיר המשוחרר לחקירה נוספת בתחנת המשטרה, זאת כחלק מהמאמץ המתמשך להבהיר כי המדינה לא תסבול טקסי האדרה למחבלים או לאלו הפועלים נגד ביטחונה.

הריסת הסוכה מול עיני התושבים נועדה לשדר מסר הרתעתי חד-משמעי: כל ניסיון לייצר לגיטימציה למעשי טרור או להפוך נאשמים בעבירות ביטחוניות לגיבורים מקומיים, ייתקל ביד קשה ובאפס סובלנות מצד רשויות האכיפה.

המדיניות המשטרתית הנוכחית שמה דגש מיוחד על סיכול "מעטפת הטרור" – אותם אירועים חברתיים וקהילתיים המלבים את השנאה ומעודדים צעירים נוספים ללכת בדרכי הטרור. גורמים במחוז הצפוני ציינו כי הם עוקבים מקרוב אחר כל אסיר ביטחוני המשתחרר לביתו, במטרה למנוע הפרות חוק וגילויי הסתה. המשטרה הבהירה כי תמשיך להשתמש בכל האמצעים המבצעיים והמשפטיים העומדים לרשותה כדי לגדוע כל פעילות של הזדהות עם ארגוני טרור, תוך שמירה על ביטחון האזרחים ומיצוי הדין עם כל מי שבוחר לפעול נגד ריבונות המדינה.