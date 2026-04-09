כוחות הביטחון סיכלו חולייה של עשרה פלסטינים מהשומרון המזוהה עם ארגון הטרור ׳חמאס׳, שביצעה מספר פיגועי מטען נגד כוחות צה״ל ותכננה לבצע פיגועים קשים נוספים - בהם פיגוע חטיפה נגד יהודי תושב האזור (צבא וביטחון)
מלבנון ועד לבית המשפט בקרלסרוהה: דרמת המעצר של קאמל מ., החשוד בהקמת תשתית לוגיסטית ומחסני נשק סמויים בלב האיחוד האירופי. כך נחשפו נתיבי הרכש החשאיים של חמאס במערב ומה המידע הדרמטי שהפיקו רשויות הביטחון בחקירה? (בעולם)
צה"ל ושב"כ חיסלו באופן מדויק את מפקד המודיעין הצבאי של חטיבת חאן יונס בארגון הטרור חמאס, שפעל בתקופה האחרונה בניגוד להסכם, לשיקום יכולות הארגון ברצועת עזה, ותכנן לבצע מתווי טרור לעבר כוחות צה"ל | צפו (חדשות ביטחון)
מדוע צה"ל מרחיב בפתאומיות את היקף המילואים, האם חיזבאללה יצטרף למערכה כוללת, ומה חייבים לסיים בעזה לפני שיהיה מאוחר מדי? קצין המילואים הראשי לשעבר ועמית מחקר במרכז לאסטרטגיה ICGS, תא"ל (במיל') דני ון ביורן, מנתח את כל החזיתות בראיון מקיף (בטחוני)
תחקיר דרמטי של עיתון ה"טלגרף" חושף: רוסיה ובלארוס משתמשות במומחים מהמזרח התיכון כדי לחפור מנהרות חשאיות מתחת לגבול פולין | המטרה: "הצפת" אירופה במהגרים וזריעת כאוס מוחלט כחלק מלוחמה היברידית אכזרית נגד המערב (חדשות בעולם)
חשיפה מזעזעת: אסיר לשעבר חושף כיצד הפכו בתי הכלא בישראל לחממות להקצנה דתית וטרור רצחני • מה באמת קורה באגפי חמאס, אילו ספרים מסוכנים הותרו לקריאה, ואיך המדיניות של השר בן גביר מתחילה לשנות את התמונה? • "הם לומדים איך להפוך למחבלים בתוך הכלא" (ביטחון)