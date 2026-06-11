התיעוד המפליל: מנהל בית הספר התגלה כמקושר לחמאס

פרשה חמורה נחשפה השבוע בירושלים, כאשר בית הספר "נור אלהודא" בשכונת שועפאט עומד במוקד חשד לקשרים עם ארגון הטרור חמאס. על פי נתונים שהוצגו לאחרונה, המוסד החינוכי קשור לעמותת "אמסח דמעת אליתים", המנוהלת על ידי דמויות המזוהות עם עמותת "זקאת אל קודס" – גוף שהוכרז בבית המשפט כארגון המזוהה עם חמאס ונמצא כיום בהליכי פירוק.

ח"כ צבי סוכות, יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ערך ביקור חירום במוסד במטרה לבחון את הטענות בשטח. במהלך הביקור, הטיח סוכות בפני מנהל בית הספר, חמזה קייסי, תיעוד בו הוא נראה מגייס כספים לאותן עמותות. המנהל, מצידו, בחר לעזוב את המפגש ולחזור לתוך שטח המוסד, מבלי להשיב על השאלות שהועלו. קשרים מפלילים לארגון הטרור החומרים שנחשפו, בין היתר על ידי אתר "הקול היהודי", מצביעים על כך שמנהל בית הספר נוטל חלק פעיל בתפקידים שונים בעמותות אלו. עוד עלה כי פרסומים רשמיים של המוסד הציגו תודות לארגונים שהוגדרו בישראל כגופים אסורים, בשל קשריהם הישירים לפעילות חמאס. לפי החשד, אף מבנה בית הספר הוקם באמצעות תרומות שגויסו על ידי גורמים הקשורים לארגון הטרור. בטקס חנוכת המבנה השתתפו דמויות השנויות במחלוקת בשל עמדותיהן התומכות בטרור, כך עולה מהחומרים שהוצגו. למה אמ"ן פסל את ד"ר מרדכי קידר? הסיבה שמאחורי הדחייה אליהו לוי | 10.06.26 גיא מרקיזנו נכנס לתפקידו כמזכירו הצבאי של ראש הממשלה ב. ניסני | 10.06.26 "לא ייתכן שבירת ישראל תהפוך למרחב שבו ארגוני טרור בונים תשתיות אזרחיות ומעצבים תודעה של דור צעיר", אמר ח"כ סוכות בתום הסיור. לדבריו, מדובר במאבק על המשילות ועל החינוך בעיר, וכי בכוונתו לפנות בדחיפות למשרדי החינוך והביטחון כדי לבחון מחדש את ההתקשרויות עם המוסד.

חה"כ סוכות במזרח ירושלים ( צילום: חזקי ברוך )

תמונה רחבה יותר

מאחורי המקרה הספציפי בשועפאט מסתתרת תמונה רחבה יותר. לטענת גורמים המעורים בפרטים, הובאה לידיעת הרשויות כבר לפני שנים. "התרענו על מוסדות חמאס בירושלים שמתוקצבים בידי מדינת ישראל כבר לפני ארבע שנים", נמסר מהקול היהודי. "אנו מקווים שרשויות הביטחון יפעלו כנגד מוסדות אלו שנמצאים בלב ירושלים, בדיוק כפי שהן פועלות נגד תשתיות הארגון בעזה".

הסוגיה מונחת כעת לפתחם של משרדי הממשלה, שנאלצים להתמודד עם אתגר המעקב אחרי כספי ציבור המגיעים למוסדות בעלי זיקה לארגוני טרור. במציאות שבה הגבול בין אזרחות לטרור במזרח ירושלים הופך למטושטש ומסוכן, השאלה העומדת על הפרק היא כיצד למנוע את המשך התופעה.

קריאה לפעולה מיידית

ח"כ סוכות, שבעבר ערך דיונים חריפים בוועדת החינוך בנושאים הקשורים למערכת החינוך, מדגיש כי מדובר בסוגיה בעלת השלכות ביטחוניות וחינוכיות כאחד. "זה לא רק עניין של תקציבים", הוא מבהיר. "זה עניין של מי מחנך את הדור הבא בירושלים".

נכון לעכשיו, הסוגיה נמצאת בבדיקה, ורשויות הביטחון נדרשות להחליט כיצד לפעול מול מוסדות חינוך שיש לגביהם חשד לקשרים עם ארגוני טרור. השאלה המרכזית היא האם ניתן להמשיך ולתקצב מוסדות כאלה, או שיש צורך בפעולה נחרצת להפסקת הקשר.