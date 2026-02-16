דרמה במסדרונות הכנסת: עוזרו של ראש עיריית טובא זנגרייה עצר את ח"כ צבי סוכות ובשיחת וידיאו העלה את ראש העיר שאיים עליו "שלא יעז להגיע" לעירו. משמר הכנסת הרחיק את העוזר מהמשכן, וסוכות הצהיר: "לא נרתע מהפרוטקשן" (פוליטי מדיני)
חברי הכנסת צבי סוכות, לימור סון הר מלך ואבי מעוז עורכים ביקורי תמיכה בבצלאל זיני, אחיו של האלוף דוד זיני. זיני נאשם בניצול תפקידו הלוגיסטי להברחת סיגריות לרצועת עזה תמורת מאות אלפי שקלים במלחמה (פוליטי)
ועדת החינוך בראשות ח״כ צבי סוכות קיימה דיון דחוף על ההסתה באקדמיה, אך ראשי האוניברסיטאות החרימו את הדיון, במהלך הדיון זעקו סטודנטים מתא ״דרור״ של מפלגת הציונות הדתית שיזם את הדיון: ״באוניברסיטה פגשנו את השנאה מקרוב״ (חדשות)
ועדת החינוך תדון היום באסון במעון בירושלים • נתוני מרכז המחקר: הנתון - 55 אלף פעוטות בירושלים מחוץ למסגרות מפוקחות • ח"כ סוכות: 'בלי פיקוח אין בטיחות' | הפערים מול הריכוזים החרדים מחייבים מענה מיידי (חרדים)
לצד המינוי השנוי במחלוקת, הודיעה יו"ר הוועדה הנכנסת על יעד דרמטי: "נפעל ליציאת ישראל מארגון הבריאות העולמי" • עוד בתוכנית: צמצום פערי פריפריה וטיפול בהלומי קרב • מנגד, פרופ' חגי לוין מזהיר: "חובת ההוכחה עליה, זהו מהלך מסוכן" (בארץ, פוליטי, בריאות)
הצעת חוק תקדימית אותה מקדם ח"כ צבי סוכות, ועליה חתמו עשרות ח״כים, מבקשת להחיל את המשפט, השיפוט והמינהל הישראלי על כלל מתחם מערת המכפלה בחברון, להקים מינהלת ייעודית לשיפוץ ולהנגשה ולהעביר את תחום השיפוט למועצת קריית ארבע (פוליטי)
לאחר שחרור כלל החטופים החיים, בכנסת דורשים לבטל את הנוהג שבו נפתחות ישיבות הוועדות בדברי משפחות החטופים ולחדש את הדיונים השוטפים במשכן | "בחלק מהמקרים נעשה שימוש בזמן המוקצה למשפחות להעברת מסרים פוליטיים" (פוליטי)
אלפי מתפללים נכנסו הלילה לקבר יוסף בשכם ערב ראש חודש חשוון | בכניסה השתתפו האדמו"ר מקאליב, ח"כ מיכל וולדיגר ח"כ צבי סוכות, וראש מועצת שומרון יוסי דגן קרא לממשלה: "ללמוד מעוזו של יוסף הצדיק - להעביר ריבונות מלאה ביהודה ושומרון" | האדמו"ר מקאליב אמר: הקב"ה נתן לנו את כל ארץ ישראל השלמה, וממילא אנחנו צריכים ללכת ובעוז ובגאון ולדרוש את מה שמגיע לעם ישראל שלנו, ארץ ישראל השלמה היא שלנו בכל השטחים | צפו (חדשות)
נשיא ארצות הברית שוחח עם ראש הממשלה נתניהו והבהיר כי יתנגד לכל מהלך סיפוח • בהצהרה פומבית מסר: "זה לא הולך לקרות – מספיק, הגיע הזמן לעצור" • נתניהו הציג בפניו את מאמצי ישראל לשחרור החטופים • למרות זאת, חברי הכנסת סוכות ואילוז קוראים: "הריבונות היא החלטה של העם היהודי בלבד" (חדשות)
לאחר שהערב דווח כי הרמטכ"ל זמיר ומפקד פיקוד המרכז בלוט ביקרו בחווה חדשה ביו"ש שהוקמה על אדמות מדינה שלא כחוק, הפוליטיקאים מימין משגרים הודעות תמיכה וברכות לזמיר ובלוט על "הביקור החשוב בחוד החנית של ההתיישבות" (פוליטי)
ח"כ סוכות קיבל מכתב מאיים לביתו שביישוב יצהר, שכלל חומר חשוד ואיומים מפורשים כלפיו וכלפי בני משפחתו | המכתב, בשם "ארגון הנוקמים הישראלים", דרש ממנו לפעול בכנסת נגד הממשלה ולהצביע בעד שחרור החטופים, ונגד חוק הגיוס | כך הוא הגיב למכתב המאיים (פוליטי)