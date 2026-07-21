בצעד שמסמן קפיצת מדרגה ביכולות הלוחמה האווירית, חשפה השבוע התעשייה האווירית לישראל (IAI) את מטוס המשימה המתקדם ELLYON – פלטפורמה מוטסת מהדור הבא המשלבת במטוס אחד יכולות לוחמה אלקטרונית מתקדמות לצד מערך מודיעין אותות (SIGINT) מקיף. המערכת החדשה נועדה לתת מענה לאתגרי שדה הקרב המודרני, שבו נדרש שילוב סימולטני בין איסוף מודיעין לתקיפה אלקטרונית.

המטוס, שתוכנן להיות משולב על גבי מגוון מטוסי מנהלים מתקדמים, מרכז מעטפת טכנולוגית רחבה שעד כה דרשה שימוש במספר מטוסי משימה נפרדים. היכולת לבצע משימות מורכבות מפלטפורמה אחת מקצרת משמעותית את זמני התגובה ומעניקה יתרון מבצעי ברור בזירות לחימה מתפתחות.

פעילות ממרחק בטוח: המפרט המבצעי

אחד היתרונות המרכזיים של ה-ELLYON הוא יכולתו לפעול במתווה Stand-Off, כלומר מטווח של מאות קילומטרים מאזור האיום. תצורת הפעלה זו מאפשרת למטוס לבצע את משימותיו המורכבות תוך צמצום דרמטי של החשיפה לאיומים וסיכון הצוות והכלי – יתרון קריטי בסביבה מבצעית מודרנית.

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המערכות המשולבות במטוס כוללות מערך חיישנים היקפי: יכולות איסוף מודיעין אותות מתקדמות, מכ"ם ארוך-טווח, חיישנים אלקטרו-אופטיים ותקשורת לוויינית. הציוד המתקדם מאפשר איתור, איסוף, ניתוח וסיווג של מידע מודיעיני בזמן אמת, תוך שהוא מזרים את הנתונים למפקדות ולפלטפורמות נוספות בזירה.

במקביל, המטוס מצויד במערך לוחמה אלקטרונית מתקדם המסוגל להפעיל יכולות שיבוש, חסימה ותקיפה אלקטרונית אקטיבית נגד מגוון רחב של מערכות אויב. מערך הל"א מאפשר להתמודד עם איומים אוויריים וקרקעיים באמצעות שיבוש מכ"מים ומערכות תקשורת בכל תחומי התדר, כולל יכולת לשבש בו-זמנית מערכות ניווט לווייניות.

בינה מלאכותית בליבת המערכת

לב המערכת של ה-ELLYON הוא מנוע ניהול משימה מבוסס בינה מלאכותית. מערכת זו מעבדת את שטף המידע המתקבל מכלל החיישנים שעל המטוס, מפיקה מתוכו תובנות מודיעיניות בזמן אמת ומזרימה אותן באופן מיידי אל מרכזי שליטה, מפקדות ופלטפורמות אוויריות נוספות הפועלות בזירה.

השימוש בבינה מלאכותית מקצר משמעותית את הזמן הנדרש לסגירת מעגלי מודיעין ואש, ומאפשר מענה מהיר ומדויק להתפתחויות בשטח. היכולת לעבד כמויות עצומות של מידע ולהפיק ממנו תובנות מבצעיות תוך שניות מהווה יתרון משמעותי בסביבה המבצעית המורכבת של ימינו.

להשלמת המעטפת, המטוס מצויד במערכות הגנה עצמית מובנות הכוללות גילוי והתרעה מפני איומים לצד אמצעי נגד אלקטרוניים, המעניקים לו שכבת הגנה נוספת בסביבה עוינת.

הנהגת החברה: 'יתרון מבצעי משמעותי'

בתעשייה האווירית מדגישים כי הטכנולוגיות המשולבות ב-ELLYON נשענות על יכולות מבצעיות קיימות ומוכחות של החברה בתחומי המודיעין, הלוחמה האלקטרונית והמערכות המוטסות. המטוס מצטרף למשפחת מטוסי המשימה של התעשייה האווירית, המשמשים צבאות ברחבי העולם להגנה אווירית, להשגת עליונות מודיעינית ולתמיכה ביכולות אסטרטגיות.

ELLYON ממשיך את המסורת של שילוב בין חדשנות טכנולוגית לניסיון מבצעי מוכח, ומאחד בפלטפורמה מוטסת אחת יכולות מודיעין מתקדמות, לוחמה אלקטרונית וניהול משימה, המעניקות יתרון מבצעי משמעותי בזירות הלחימה המתפתחות.

מדובר בקפיצת מדרגה טכנולוגית, המשלבת יכולות פעולה מטווחי Stand-Off עם עיבוד מידע מתקדם ויצירת עליונות במרחב האלקטרומגנטי, תוך קיצור משמעותי של זמני סגירת מעגלי המודיעין והרחבת חופש הפעולה של הכוחות בזירות מורכבות.

מגמה עולמית: הביקוש לטכנולוגיה ישראלית

חשיפת ה-ELLYON מצטרפת למגמה רחבה יותר של עלייה בביקוש לטכנולוגיות ביטחוניות ישראליות ברחבי העולם. כפי שדווח בבבלי, מדינות נוספות בעולם מגלות עניין רב במערכות ישראליות מתקדמות, כאשר יפן למשל שוקלת רכישת כטמ"מים מתקדמים מתוצרת התעשייה האווירית.

המלחמה באוקראינה והמתיחות הביטחונית הגוברת באזורים שונים בעולם מדגישים את החשיבות של מערכות מודיעין ולוחמה אלקטרונית מתקדמות. היכולת להשיג עליונות במרחב האלקטרומגנטי הפכה לגורם מכריע בשדה הקרב המודרני, והטכנולוגיה הישראלית ממשיכה להוביל בתחום זה.