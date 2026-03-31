שעות לאחר התאונה החריגה הלילה בנמל התעופה לה-גווארדיה בניו יורק, כאשר מטוס שנחת, התנגש לאחר הנחיתה במשאית כיבוי שהסתובבה בשדה, הערב הופץ תיעוד דרמטי של רגעי ההתנגשות | לפחות 41 בני אדם נפצעו בדרגות שונות ופונו לבתי החולים בעיר, מתוכם שני אנשי קרקע נפצעו | על המטוס היו 72 נוסעים ו-4 אנשי צוות | צפו בתיעוד (תעופה)
מטוס קרב אמריקאי מדגם F-35 ביצע נחיתת חירום בבסיס אמריקאי במזרח התיכון לאחר שנפגע, ככל הנראה, מאש איראנית | דובר פיקוד המרכז של ארצות הברית מסר כי המטוס היה “במהלך משימת לחימה מעל איראן” כאשר נאלץ לבצע נחיתת חירום (בעולם)
מצלמות בשדה התעופה בסאו פאולו בברזיל תיעדו רגעי דרמה בשדה, כאשר מטוס של חברת LATAM החל בהמראה ולפתע בלם באגרסיביות לאחר שצבר מהירות גבוהה | המצלמות תיעדו את רגעי הבלימה האגרסיביים, כאשר ניצוצות אש יצאו מהבלמים הלוהטים, בזמן שהמטוס 'נמרח' על המסלול | החברה לא נימקה מדוע הטיסה בוטלה בצורה דרמתית כל כך (תעופה)
מטוס התרסק על קו החוף של האוקיינוס ההודי, זמן קצר לאחר שהמריא מנמל התעופה הבינלאומי במוגדישו | הטייסים ניסו בתחילה לשוב לנחיתה לאחר שהתגלתה תקלה טכנית, אולם במהלך ניסיון הנחיתה סטה המטוס מהמסלול (בעולם)
מטוס מטען רוסי המשמש בדרך כלל להובלת ציוד צבאי נחת אמש בבסיס צבאי בקובה | לא ברור אילו מטענים נושא המטוס, אך בטיסות קודמות לונצואלה דווח כי מסר מערכות הגנה אוויריות | במערכת הבטחון האמריקאית מודאגים (בעולם)
טיסה שהייתה בדרכה מלוב למצרים ביום שישי האחרון נפגעה מלהקת ציפורים במהלך ההמראה | המטוס עם 155 נוסעים פגע בלהקה גדולה במיוחד של ציפורים ששהו על המסלול | בעקבות האירוע הצוות החליט על חזרה מיידית ובטוחה לשדה בטריפולי | לא דווח על נפגעים (תעופה)
מטוס נוסעים נמנע בקושי מהתנגשות באוויר עם מטוס של חיל האוויר האמריקני סמוך לוונצואלה ביום שישי | "זה פשוט שערורייתי”, התבטא הטייס | התקרית התרחשה על רקע תגבור משמעותי של הנוכחות הצבאית האמריקנית בדרום הקריביים, כחלק מהלחץ שמפעיל ממשל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נגד שלטונו של נשיא ונצואלה ניקולס מדורו (בעולם)
ממריאים ביום נוחתים בבוקר – ונראה שפספסתם את המצווה? סוגיית הטסים בחנוכה והשוהים בבתי חולים או רכבות הפכה למאתגרת, במיוחד כשהדלקת אש אסורה. הכירו את הפתרון החשמלי שמחזיר את מצוות נר חנוכה גם למקומות שאינם בית (חרדים)
יותר מ-250 נוסעים נתקעו באיים ארובה ובוניירה שבקריביים לאחר שהטיסה שלהם לאמסטרדם בחברת KLM בוטלה, בעקבות גילוי של עכברוש על סיפון המטוס | חברת התעופה מסרה כי המטוס לא המשיך בדרכו חזרה לאמסטרדם משום שנדרש ניקוי יסודי ובדיקה מקיפה (תעופה)
סערה בענף התעופה העולמי לאחר שחברת התעופה הלאומית של הודו, 'אייר אינדיה' "מצאה" מטוס בואינג 737 בנמל התעופה, שננטש במשך 13 שנים והוזנח בנמל | המטוס, בן 43, נותר בצד עד שאנשי נמל התעופה של קולקטה ביקשו מהחברה לפנות אותו - מה שגרם לחברה לתהות האם אכן הוא שייך לה | היום המטוס הנטוש פונה מהנמל | תיעוד (תעופה)
מטוס תובלה ישן המשמש לאימוני טייסים השייך לחברת תעופה ארגנטינאית, נהרס כליל לאחר שסטה מהמסלול במהלך נחיתה אמש בנמל תעופה בדרום המדינה | תיעודים ברשתות החברתיות מראים את המטוס לאחר שעצר בצד הדשא של המסלול, כאשר גלגל הנחיתה קרוע, והמנועים וגוף המטוס ניזוקו | אף אחד מאנשי הצוות לא נפגע בתאונה | המטוס יועבר לגריטה (תעופה)