בעקבות סגירת הורמוז: האיחוד האירופי לקראת משבר תעופה היסטורי

האיחוד האירופי נערך לשחרור אפשרי של מלאי חירום של דלק סילוני, כאשר משבר אנרגיה מתהווה מאיים לשבש את תנועת התעופה ביבשת לקראת עונת הקיץ. הסיבה המרכזית: סגירת מצר הורמוז - נתיב ימי קריטי להעברת נפט - שהובילה לשיבושים באספקה ולעלייה חדה במחירי הדלק.

דוברת הנציבות האירופית, אנה-קאיסה איטקונן, הבהירה כי נכון לעכשיו אין מחסור מיידי, אך הדגישה כי "האיחוד נערך לתרחיש של מחסור בדלק תעופתי". לדבריה, למדינות החברות קיימים מאגרי חירום בהיקף של כ-90 ימי צריכה, הכוללים גם קרוסין (דלק סילוני), אשר ניתן לשחרר לשוק במקרה הצורך.

במקביל, הנציבות מתכננת להציג בימים הקרובים מנגנון "תיאום וולונטרי" לחלוקת דלק בין המדינות, בעוד שרי התחבורה של האיחוד צפויים לקיים ישיבת חירום בנושא. בגרמניה כבר נשמעים קולות הקוראים לשחרור מיידי של המלאים האסטרטגיים.

החשש אינו תיאורטי בלבד. חברות תעופה מובילות כבר החלו לצמצם פעילות: KLM הודיעה על ביטול 160 טיסות באירופה בחודש הקרוב, לופטהנזה מקרקעת מטוסים בחטיבה האזורית, ודלתא האמריקאית מפחיתה קיבולת ומעלה מחירים. גם קתאי פסיפיק וריינאייר נערכות לצמצומים נוספים, כאשר האחרונה מזהירה מביטול של עד 10% מהטיסות בקיץ אם המצב יימשך.

הגורם המרכזי למשבר הוא סגירת מצר הורמוז בעקבות העימות בין ארה"ב וישראל לאיראן, שהחל בסוף פברואר. המצר, שדרכו עברו בעבר כ-20% מאספקת הנפט העולמית, הפך לבלתי נגיש, והובלת נפט במסלולים חלופיים מאריכה את זמני האספקה בשבועות.

מנכ"ל סוכנות האנרגיה הבינלאומית, פתיח בירול, הזהיר כי לאירופה נותרו "כחמישה עד שישה שבועות בלבד" של דלק סילוני, והגדיר את המצב כ"אחד ממשברי האנרגיה החמורים ביותר שנראו". לפי הערכות איגוד התעופה הבינלאומי (IATA), ביטולי טיסות בשל מחסור בדלק עלולים להתחיל כבר בסוף מאי.

בינתיים, מחירי הדלק הסילוני באירופה כמעט הוכפלו, והלחץ על חברות התעופה והנוסעים הולך וגובר. אם לא יימצא פתרון מהיר לשיבושי האספקה, הקיץ הקרוב עלול להיפתח באחד ממשברי התעופה החמורים בעשורים האחרונים.