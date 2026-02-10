שני מדדים שהוכיחו עצמם בעבר כמנבאים משברים פיננסיים מאותתים כעת על רמות בועה קיצוניות בשוק ההון האמריקאי | מדד באפט חוצה שיא כל הזמנים, מדד שילר נושק לרמות של בועת הדוט.קום, והולכים ומתרבים הקולות המתריעים מפני תיקון חריף בשנת 2026 (כלכלה)
החרפת המשבר: לאחר שהממשלה ההולנדית השתלטה על חברת השבבים נקספריה מחשש לדליפת טכנולוגיה לסין, הודיעה השלוחה הסינית כי היא מתנתקת מהנהלת החברה באירופה ותמשיך לפעול עצמאית תחת החוק הסיני | הצעד מעורר חשש לשיבושים חמורים בשרשראות האספקה הגלובליות של שבבים לתעשיית הרכב והאלקטרוניקה (בעולם)
שרת התחבורה רגב הודיעה היום, כי תחנות הרכבת בתל אביב יחלו לחזור לשגרה כבר במהלך תחילת השבוע הבא | "צפינו שתיקון התקלה ייקח שבועות, אך אני שמחה שלאור העובדה שהיו כאן חלפים, נקדים את החזרת הרכבות לתפקודן" (תחבורה)
על רקע ירידת מפלסי מי התהום, גידול אוכלוסייה עצום ועשור של ניהול כושל לצד השפעות שינויי אקלים - עיר הבירה של אפגניסטן על סף קריסה תשתיות | למעלה משישה מיליון תושבים כבר חווים מחסור חמור במים, כאשר קפאון הסיוע הבינלאומי תחת ממשל הטליבאן מעמיד אותם בפני סכנת רעב, הגירה המונית והתפשטות מחלות (בעולם)
מאז קום המדינה, המפלגות החרדיות והדתיות ידעו לחולל משברים פוליטיים הרי גורל שהובילו בסופו של דבר להתפררות הקואליציה ולבחירות | מתי הממשלה נפלה בגלל חילול שבת ומתי בגלל הגיוס? | ומי היה השר החרדי הראשון שהתפטר? (מגזין כיכר)