עוד לפני שקיעת השמש בשכונת קיברה שבניירובי, ברנדה אובארה הייתה רגילה להכין ארוחת ערב באמצעות כירת גז פשוטה. כיום, היא נאלצת לשבת מחוץ לביתה ולהדליק מדורת פחם מעשנת. “אין לנו הרבה אפשרויות,” סיפרה. “משתמשים במה שאפשר להרשות לעצמנו.”

הסיפור שלה משקף מציאות רחבה הרבה יותר. המלחמה בין ארצות הברית, ישראל ואיראן, שהחלה בסוף פברואר והובילה לשיבושים חמורים בתנועת הסחורות דרך מצר הורמוז, פגעה בכ-20% מהסחר העולמי בנפט וגז טבעי נוזלי. מחירי האנרגיה זינקו ביותר מ-55%, וההשפעה מורגשת הרחק משדות הקרב - בעיקר במדינות מתפתחות באפריקה ובדרום אסיה.

נסיגה בבישול נקי

בשנים האחרונות השקיעו ממשלות רבות בקידום מעבר לבישול באמצעות גז (LPG), במטרה לצמצם זיהום אוויר ביתי, שעל פי ארגון הבריאות העולמי גרם לכ-2.9 מיליון מקרי מוות בשנת 2021. אך העלייה החדה במחירים וחוסר היציבות באספקה דוחפים משפחות רבות לחזור לשימוש בעץ ובפחם.

בניירובי, סוחרי פחם מדווחים על עלייה בביקוש, במיוחד בשכונות מעוטות יכולת. גם בהודו, יבואנית הגז הטבעי הנוזלי השנייה בגודלה בעולם, התופעה בולטת. עובדים סוציאליים מדווחים כי משפחות שחונכו במשך שנים לעבור לגז, חוזרות כעת לבישול באמצעות עצים.

המשמעות רחבה: מעבר לפגיעה הבריאותית, נשים וילדים נאלצים להקדיש שעות לאיסוף עצים במקום ללימודים או עבודה, מה שמעמיק פערים חברתיים.

איום על הסביבה והטבע

החזרה לשימוש בביומסה מאיצה כריתת יערות ודוחפת אוכלוסיות אנושיות אל תוך אזורי מחיה של חיות בר. מומחי שימור מזהירים כי מדובר באיום סביבתי משמעותי, שעלול למחוק שנים של מאמצים.

בהודו, פרויקטים לצמצום שימוש בעץ באזורי מחיה של פילים נמצאים בסכנה, בעוד שבאפריקה מזהירים כי התלות הגוברת בפחם עלולה להוביל לפגיעה חמורה במערכות אקולוגיות רגישות.

גם תעשיית התיירות - מקור הכנסה מרכזי במדינות כמו קניה וטנזניה - נפגעת. עליית מחירי הדלק הובילה לצמצום טיסות, ופגעה בהכנסות שמממנות שמירה על שמורות טבע ומאבק בציד בלתי חוקי. במקביל, עלויות הדלק הגבוהות מקשות על צוותי שימור להגיב במהירות לעימותים בין אדם לחיות בר.

קריאות לפעולה

למרות הכרזת הפסקת האש בין איראן לארצות הברית בתחילת אפריל, היקף התנועה במצר הורמוז טרם חזר לרמותיו הקודמות, והחשש הוא שהמשבר יימשך זמן רב.

מומחים קוראים לממשלות לפעול במהירות: להעניק סובסידיות ממוקדות למשקי בית פגיעים, לחזק שרשראות אספקה מקומיות, ולהשקיע באנרגיות חלופיות כמו ביוגז, אנרגיה סולארית וגיאותרמית.

“יש להתייחס לשימור טבע כתשתית חיונית, במיוחד בתקופות של משבר כלכלי,” אמרה פאולה קהומבו, מנכ"לית ארגון WildlifeDirect.

"המשבר הנוכחי מדגיש עד כמה שבריריים ההישגים בתחומי הבריאות, האנרגיה והסביבה – וכמה מהר הם יכולים להיעלם כאשר שוק האנרגיה העולמי נכנס לטלטלה" הוסיפה.