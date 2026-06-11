אסון בהורמוז: שלושה מלחים נהרגו בתקיפה קטלנית של ארה"ב

הזירה הימית במפרץ הפרסי בוערת: שר הספנות של הודו אישר כי שלושה מלחים הודים נהרגו בתקיפה של צבא ארה"ב על מכלית סמוך למצר הורמוז. גופותיהם של שלושת המלחים אותרו מול חופי עומאן, אירוע שהוסיף שמן למדורת הסכסוך בין וושינגטון לטהרן.

הנשיא טראמפ הבהיר באופן חד-משמעי כי כוחות ארה"ב הפציצו את איראן. עוד טען טראמפ שבמהלך התקיפות על איראן שוגרו 49 טילי טומהוק, ולדבריו תהיה גם פעם שלישית אם לא יושג הסכם בקרוב.

המתיחות החריפה בעקבות הדיווחים על כך שאיראן הפציצה מסוק צבאי אמריקאי באמצעות טילים בליסטיים, מה שהוביל את כווית להודיע על סגירת המרחב האווירי שלה עקב התקיפות האיראניות.