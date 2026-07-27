תושבי שכונת קראון הייטס החב"דית בברוקלין התמודדו בימים האחרונים עם גל גניבות חבילות מפתחי הבתים, כאשר הגנב הצליח למשוך תשומת לב מיוחדת בשל מאפיין בולט: גבס על רגלו. החשוד, שדידה בין החצרות ואסף חבילות שהושארו על ידי שליחים, עורר חשד בקרב עוברי אורח בשל התנהלותו המחשידה.

התופעה של גניבת חבילות מפתחי בתים הפכה בשנים האחרונות לבעיה כלל-ארצית בארצות הברית, במיוחד בשכונות צפופות כמו קראון הייטס. חבילות דואר ומשלוחים מושארים באופן שגרתי על מדרגות הכניסה, מה שהופך אותן למטרה קלה לגנבים. אולם המקרה הנוכחי בלט בשל הזהות הייחודית של החשוד.

תושב ערני הוביל למעצר

המפנה בפרשה התרחש ביום חמישי בשעות אחר הצהריים, כאשר תושב ערני הבחין בחשוד כשהוא "פוקד" חצרות ופתחי בתים ונוטל חבילות שאינן שייכות לו. התושב, שהבין מיד כי מדובר בפעילות פלילית, פנה במהירות למוקד החירום של ארגון 'שומרים' בשכונה. כך דווח באתר קראון הייטס אינפו.

מתנדבי הארגון, המורגלים באירועים מסוג זה, הגיעו במהירות לזירה ועקבו אחר החשוד ממרחק בטוח. במקביל, הם עדכנו את שוטרי תחנה 71 של משטרת ניו יורק על תנועותיו ומיקומו המדויק של החשוד.

עם הגעת השוטרים למקום בשעה 18:40, החשוד עדיין החזיק בידיו את הרכוש הגנוב. השוטרים ניגשו אליו מיד, עכבו אותו וכבלו את ידיו באזיקים. בתמונות מהזירה נראה החשוד, הלבוש קפוצ'ון סגול וכובע מצחיה, כשהוא נעצר לצד מתנדבי 'שומרים' שנוכחו במקום וווידאו את החזרת הרכוש לבעליו.