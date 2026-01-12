חרדי חבר ארגון השומרים הותקף באלימות על רקע אנטישמי בשכונת וויליאמסבורג בברוקלין כאשר צעד עם ילדיו | החשודה התגרתה בבני המשפחה, השמיעה קריאות נאצה קשות ובשלב מסוים תקפה את האבא פיזית | היא נעצרה במקום (חרדים בעולם)
נשיא ונצואלה ניקולס מדורו הגיע הלילה למתקן המעצר בברוקלין, ניו יורק, מחר הוא צפוי לעמוד לראשונה מול שופט אמריקני לאחר כתב האישום שהוגש נגדו | אם יורשע בכל סעיפי האישום, צפוי מדורו לעונש מאסר ממושך שיכול להגיע גם למאסר עולם | זה המסע שעבר הרודן מונצואלה עד שהגיע לניו יורק (בעולם)
ברקע בחירתו של ממדאני לראשות העיר, תושבים בברוקלין זועמים על היעדר אכיפה משטרתית במסיבות מסוכנות ברחובות העיר | סרטון מסוף השבוע, שצולם בין השכונות החרדיות בורו פארק ופלטבוש, המחיש בין היתר את הסכנה (חרדים בעולם)
מושלת מדינת ניו יורק קתי הוקול הודיעה אמש כי היא תומכת במועמד האנטי-ישראלי זוהראן ממדאני, בהתמודדותו לראשות העיר ניו יורק | המהלך מגדיל עוד יותר את הסיכויים של ממדאני להיבחר, והחרדים מתפללים לנס (בעולם)
מורים ותלמידים יהודים ברוקלין הביעו תסכול בעקבות תליית דגל פלסטין במסדרון הראשי במשך חודשים | יו"ר איחוד המורים היהודיים פנה למנהל בדרישה להסירו, אך לא נענה | משרד החינוך העירוני טען כי מדובר בתצוגה רב-לאומית, אך נמנע מלהשיב האם דגל ישראל נכלל בה | לטענת המורים, מיקום הדגל מעניק לו מעמד פוליטי מובהק, וההתעלמות מהפניות נתפסת כזלזול בתחושות היהודים בקמפוס (בעולם)
קהילת שערי ציון הספרדית בברוקלין הודיעה כי החל מהשנה, שריון מקומות לתפילות הימים הנוראים יותנה בהצגת אישור רישום לבחירות לראשות עיריית ניו יורק. ההנהלה הסבירה כי מדובר בצעד הכרחי נוכח הסכנות האפשריות לביטחון ואיכות החיים של הקהילה, בעקבות מועמדותם של אישים בעלי עמדות אנטי-ישראליות. המהלך התקבל בהבנה, ויש מי שרואים בו דוגמה לאחריות ציבורית בעולם החרדי. הבחירות ייערכו ב־4 בנובמבר 2025 וצפויות להשפיע על עתיד הקהילות היהודיות בעיר (בעולם, חרדים)
גופותיהן של נטשה שרה סעדה, בת ה-35, ושתי בנותיה, שנהרגו בתאונת הדרכים הקטלנית בברוקלין, יוטסו הלילה לקבורה בישראל | שרה ובנותיה ע"ה נהרגו בתאונת דרכים קטלנית וטראגית ביום שבת, בכביש המרכזי ocean parkway, בזמן שחצו את הכביש במעבר חצייה בדרכן חזרה מתפילת שבת בבית הכנסת (חרדים)
בקהילה הסורית-חרדית בברוקלין נערכים למסע הלוויות של נטשה שרה סעדה ע"ה ושתי בנותיה, דיאנה ודברה ע"ה, שנהרגו בתאונה הטרגית באושן פארקווי | המשטרה המקומית חוקרת את נסיבות התאונה בה הייתה מעורבת נהגת תחת שלילה | שכן של האב נכנס לביתו וסיפר לו על הטרגדיה הבלתי נתפסת • ברוך דיין האמת (בעולם)