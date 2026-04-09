הצהרת תובע לקראת כתב אישום הוגשה היום כנגד שני חשודים בשנות השלושים לחייהם, תושבי מחנה הפליטים שועפט, בתום חקירה, לאחר שנתפסו לכאורה גונבים ציוד רפואי חיוני לילדים ממרפאה - בשווי של כ-100 אלף שקלים | הם נתפסו במצלמות צועדים לכיוון המחסום עם הציוד (בארץ)
תושב טבריה בן 38 הואשם בפריצה לבית מגורים, גניבת כרטיס אשראי ושימוש בו לרכישות. המשטרה עצרה אותו והגישה חמישה כתבי אישום | תיעוד ממצלמות האבטחה בחנות: כך הוא נראה עם חברו עורך "מסע קניות" עם כרטיס הגנוב (בארץ משפט)
הוא יצא מהבנק בשכונה החרדית עם מזומן, ואחרי שנכנס לרכב ראה שמישהו נוקש על החלון ומבקש עזרה. בינתיים שניים אחרים הצביעו על המעיל המוכתם שלו - וביקשו שיסיר אותו כדי שיוכלו לעזור לו | הוא הבין שמדובר במלכודת (חרדים בעולם)
שוטרי תחנת גלילות במרחב ירקון עצרו קטין בן 15 תושב רעננה בחשד לסדרת גניבות של אופנועים חשמליים וקורקינטים בשיטת התחבולה | היום הוגש נגדו כתב אישום חמור על ידי יחידת תביעות הנוער של מחוז תל אביב, הכולל חמישה מקרים שונים של גניבת כלי רכב ותקיפה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים (חדשות)
שוטרי מחוז מרכז בשת"פ עם לוחמי מג"ב איו"ש ויחידת העילית 'מצדה' של שב"ס הצליחו לחשוף ולעצור לפנות בוקר בכפר עקב שני חשודים במעורבות בהתפרצות לדירה בראשון לציון ממנה נגנבה כספת אשר הכילה מעל מיליון שקלים וזהב | בצהריים יובאו ע"י השוטרים לבית המשפט בבקשה להאריך מעצרם (משטרה)
המשטרה עצרה בביתו בתל אביב חשוד בפריצה סדרתית לחנויות ועסקים באזור העיר חולון במרכז הארץ. החשוד תועד מתקרב באופניים, רעול פנים, אל החנות ובתוך שנייה פורץ את הדלת. הוא גנב כסף וטלפונים ניידים (בארץ, משפט)
אישה כבת 70 נפלה קורבן לגניבת ארנק בידי כייסת בחנות בשכונת בורו פארק החרדית בברוקלין | המשטרה פרסמה תיעוד של החשודה וקוראת לציבור לסייע בזיהויה | לפי הדיווחים היא הצליחה להיצמד לרוכשת באמצע קניות ולשלוף מתוך תיקה את הארנק (חרדים בעולם)
בבית משפט גזר יותר משלוש שנות מאסר על שלושה תושבי באר שבע שגנבו רכוש באתר הטבח שבאיזור הנובה | השלושה הודו כי יממה לאחר הטבח, שבו נרצחו 347 אזרחים ו-17 שוטרים, הם נכנסו למתחם וגנבו בין השאר כרטיסי אשראי ורכוש נוסף של הקורבנות | בנוסף נגזר על כל אחד קנס בגובה 18 אלף שקלים (בארץ, פלילים)
בתום חקירה של שוטרי מחוז ירושלים, יחידת התביעות המשטרתית הגישה היום כתב אישום נגד שני נאשמים שחשודים בגניבת שני כלי רכב מירושלים, תוך ניצול רכב נכים לצורך ביצוע הגניבה | בתיעוד מהכביש נראים הרגעים שלאחר אחד הגניבות | צפו (משפט)
כוח משטרתי עלה למטוס של חברת ריינאייר לאחר שהתקבל דיווח על פריטים שנלקחו מעגלת שירות במהלך טיסה מספרד לסקוטלנד | הטייס הודיע בכרוז כי "אם הפריטים יימסרו, כולם יורדים מהמטוס מהר, ואם לא, כל אחד יעבור חיפוש בנפרד" | רבים לעגו על החיפוש הדרמטי שערכה החברה אחרי פריטים בשווי פעוט (תעופה)
בתיעוד בלתי נתפס שפורסם בארה"ב, נראה צעיר שנעצר על כגניבה בזמן שהוא עדיין שוהה בחנות, כאשר לפתע הוא מוציא אקדח מתיקו ומכוון אותו לעבר השוטרים | לפי הדיווחים, הצעיר ניסה לירות באקדח ולא הצליח, כעת הוא מואשם - במקום בגניבה פעוטה - בניסיון רצח של שוטרים (חדשות)
גבר נעצר ביום חמישי לפנות בוקר לאחר שניסה לגנוב מטוס קל מבית ספר לטיסה בשדה התעופה Van Nuys (VNY) בלוס אנג'לס | לרוע מזלו, בזמן שעשה את דרכו אל המסלול, הוא איבד שליטה על המטוס, ופגע בקיר חיצוני של אחד האנגרים | החשוד נעצר במקום ונחקר בחשד לפריצה ולגניבת כלי טיס, עבירות חמורות בעלות השלכות פליליות ופדרליות (תעופה)