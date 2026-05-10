מרדף דרמטי בכבישי ירושלים: החשוד זיגזג והתנגש ברכב | צפו

במהלך פעילות שגרתית של משטרת ירושלים, זיהה קצין מתחנת שלם רכב שעורר את חשדו. בדיקה מהירה שביצע העלתה כי הרכב נגנב זמן קצר קודם לכן מהעיר בת ים, ובעקבות זאת פתח במרדף בעקבותיו, תוך שהוא מזעיק כוחות נוספים לזירה.

על פי החשד, הנהג ברכב הבחין בניידות המשטרה והחל להימלט תוך נהיגה פרועה. במהלך המרדף הוא ביצע עבירות תנועה חמורות, סיכן נהגים אחרים בכביש ואף התנגש ברכב נוסף שהיה בנתיב נסיעתו. למרות זאת, לא היו נפגעים באירוע.

המרדף הסתיים לאחר זמן קצר, כאשר השוטרים הצליחו לעצור את הרכב ואת החשוד. בבדיקת פרטיו עלה כי מדובר בתושב צפון השומרון בן 25, השוהה בישראל ללא אישור חוקי.

החשוד הועבר לחקירה בתחנת שלם במחוז ירושלים, ובהמשך הובא בפני בית משפט השלום, שהאריך את מעצרו עד לסוף השבוע.