הצהרת תובע הוגשה נגד חשוד בתקיפה אלימה של פלסטינית בת 53 בואדי עמר | הסרטון עורר ביקורת עולמית והחשוד נעצר לאחר חקירה מעמיקה | בחינת חומר החקירה המלא, קבעה כי קיימת תשתית ראייתית לכאורה המאפשרת להגיש כתב אישום חמור נגדו | עורך דינו: "עדים ללהיטות של הפרקליטות במקרה" (בארץ)
במרחב אותרו ציוד צבאי ואמצעי לחימה נוספים: אקדח, 2 נשקים מסוג קרלו, מחסניות ותחמושת | בפעילות של לוחמי ימ"מ ושב"כ, כוחות חטיבת מנשה ובשיתוף חיל האוויר, חוסלו 3 מחבלים שלקחו חלק בהתארגנות טרור במחנה ג'נין (ביטחוני)
למרות בקשותיו של ראש הממשלה "לגלות איפוק", חברי הקואליציה התעקשו להעביר את חוק הריבונות, בעיצומו של ביקור בכירי הממשל האמריקני בירושלים | טראמפ הבהיר: "ישראל תאבד את התמיכה שלנו אם תספח את יהודה ושומרון" | נתניהו מנסה להרגיע: "אנחנו מדינה עצמאית, אך משתפים פעולה עם ידידתנו הגדולה" | ואנס מדגיש שוב כי נעלב מהמלך (חדשות)