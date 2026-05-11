הצבא: חמאס מרוויח מאות מיליונים מהסיוע ההומניטרי

במערכת הביטחון הגיעו למסקנה כי הגיעה העת לצמצם באופן משמעותי את היקף הסיוע ההומניטרי הנכנס לרצועת עזה. כך פורסם בחדשות 12, כאשר גורמים בכירים מסרו כי התפיסה שרווחה בימים הראשונים שלאחר המלחמה אינה רלוונטית עוד.

על פי הנתונים שהוצגו, כיום אין מחסור ממשי ברצועה המצדיק את כניסתן של כ-600 משאיות מדי יום. יתרה מכך, הנתונים מצביעים על פער עצום בין הצרכים ההומניטריים בפועל לבין הסיוע שמגיע לשטח. "פי ארבעה מהכמות הנדרשת" גורם בכיר במערכת הביטחון הבהיר כי "מדי יום נכנס לרצועה מזון בהיקף של פי ארבעה מכמות המזון הנדרשת לעזה, על פי המתודולוגיה הרשמית של האו"ם". השפע היחסי, כך מסתבר, מאפשר לחמאס לנצל את המצב לטובת התעצמותו הכלכלית. במערכת הביטחון מזהים כי הרוב המוחלט של הסיוע מגיע בסופו של דבר לידי ארגון הטרור. חמאס גובה מסים מהסוחרים בעזה המגיעים לשיעור של עד 30% - כסף שמתועל ישירות להתעצמות צבאית ושלטונית של הארגון. "הסיוע ההומניטרי הפך למנוע כלכלי עבור חמאס, שמכניס מאות מיליוני שקלים לקופתו על גב האוכלוסייה", אומרים גורמים בצבא. לדבריהם, בזמן שישראל מקיימת את חלקה בהסכמים, חמאס מנצל את הפסקת האש באופן מגמתי לחיזוק יכולותיו.

חיזוק השליטה השלטונית

גורמים במערכת הביטחון התריעו כי חמאס מנצל את הפסקת האש באופן מגמתי לחיזוק יכולותיו האזרחיות. משרדי חמאס והעיריות חזרו לפעול במתכונת כמעט מלאה, תוך שהארגון מבסס מחדש את שליטתו כריבון בשטח.

הפעילות כוללת גביית מסים אגרסיבית בשווקים, שנעה בין 15% ל-30%, בזיזת משלוחי סיוע וניסיונות הברחה. כל זאת, בשעה שחמאס מסרב בעקביות לעמוד בתנאי היסוד של הסכם הפסקת האש – ובראשם הדרישה להתפרק מנשקו.

ההפרות המצטברות של חמאס מביאות את הזירה המדינית לנקודת רתיחה. כפי שדיווחנו, ראש מועצת השלום, מלאדנוב, קרוב להכרזה דרמטית לפיה ישראל אינה מחויבת עוד להסכם הפסקת האש, נוכח העובדה שחמאס הוא זה שמפר אותו ברגל גסה.

לדברי גורמים ישראלים, מלאדנוב נמנע מצעד זה עד כה רק בשל לחץ כבד המופעל מצד המתווכות, המנסות למצוא נוסחת פשרה שתמנע את קריסת ההסכם. עם זאת, בצה"ל מבהירים כי המצב הנוכחי, שבו הסיוע מתדלק את שלטון חמאס, אינו יכול להימשך.

התארגנות מחודשת ביהודה ושומרון

בתוך כך, המצב ביהודה ושומרון גם הוא מעורר דאגה. במערכת הביטחון מזהירים מניסיונות מתקדמים של חמאס והג'יהאד האסלאמי לשקם את תאי הטרור באזור. כך פורסם הבוקר ב"ישראל היום".

ההערכה בישראל היא שהארגונים עוקבים מקרוב אחרי פעילות חיזבאללה בצפון, במיוחד השימוש ברחפני נפץ, ומנסים להעתיק את השיטה לזירה ביו"ש. למרות סדרת המבצעים של צה"ל בשנתיים האחרונות, שהובילו לפגיעה קשה בתאי הטרור בג'נין ובטולכרם ולפירוק שרשראות הפיקוד, במערכת הביטחון אומרים כי הארגונים לא נעלמו - אלא משנים שיטה ומתבססים מחדש.

לפי ההערכות, מוקדי ההתעצמות המרכזיים נמצאים באזור "המחומש" בשומרון, לצד בקעות הירדן וטמון - אזורים שבהם מנסים המחבלים לבנות מחדש תשתיות טרור. בישראל מזהירים כי לצד ניסיונות ההתארגנות מחדש, יש מאמץ גובר להוציא לפועל פיגועים נגד כוחות צה"ל הפועלים במחנות הפליטים.

איום הרחפנים והמטענים

בשלב זה לא אותרו רחפני נפץ ביו"ש, אך במערכת הביטחון כבר זיהו רחפנים פשוטים יותר - ומעריכים שזה רק עניין של זמן עד שהאיום יעלה מדרגה. גם איום המטענים חוזר להדאיג: למרות הבלימה היחסית של גל הפיגועים, במהלך 2025 ובחודשים הראשונים של 2026 אותרו כמויות גדולות של אמצעי לחימה.

במהלך השנה הושמדו 20 מחרטות לייצור אמל"ח. במערכת הביטחון מציינים כי לעיתים מתגלים אתרי אמל"ח גם במקומות שבהם פעל צה"ל במשך יותר משנה וחצי ברציפות - נתון שממחיש עד כמה ארגוני הטרור ממשיכים לנסות להשתקם מתחת לרדאר.

כפי שפרסמנו, בצעד חסר תקדים מאז הסכמי אוסלו, פרסם צה"ל לאחרונה צו צבאי המודיע על תפיסת שטח של כ-7,247 דונם בתוך העיר ג'נין, כהכנה להקמת מתחם צבאי קבוע במקום.

"ההתעקשות של חמאס לא להתפרק מנשקו והשתלטותו על המשאבים מחייבת אותנו לחשב מסלול מחדש", סיכמו במערכת הביטחון.