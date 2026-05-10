לאחר הפרסום הדרמטי על כך שישראל הקימה בסיס סודי במדבר העיראקי לתקיפות על איראן, שני גורמי ביטחון אמרו כי כוחות ישראליים הקימו בסיס זמני, תוך שימוש במסלול המראה ישן במדבר נג'ף שבעיראק במהלך המלחמה נגד איראן, כך על פי הדיווח ב-AFP.

בכך למעשה אישרו את הדיווח בעיתון האמריקני "וול סטריט ג'ורנל". הגורם הבהיר כי את הבסיס "הכוחות הקימו במסלול המראה נטוש בלב בסיס, שנבנה במדבר נג'ף בימי סדאם חוסיין".

לדברי גורם ביטחון נוסף, "יש אינדיקציות לכך שהמבצע כלל צוות טכני ישראלי תחת חסות צבאית אמריקנית", ואישר את נוכחותם של מסוקי CH-57 צ'ינוק באתר. לדבריו, ציוד הושאר מאחור, כולל מכ"ם, ומיקום הבסיס "נבחר בקפידה כדי להימנע מאש איראנית".

כזכור, ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח אתמול כי "ישראל הקימה מוצב צבאי סמוי במדבר העיראקי לתמיכה במתקפה האווירית נגד איראן", וציטט גורמים המעורים בפרטים - לרבות גורמי ביטחון אמריקנים.

על פי הדיווח, "ישראל בנתה את המתקן, שאכסן כוחות מיוחדים ושימש כעורק לוגיסטי לחיל האוויר הישראלי, זמן קצר לפני שהמלחמה פרצה - וזאת בידיעת ארה"ב". בעקבות החשיפה, הפנה דובר משרד הביטחון העיראקי את העיתונאים להצהרה שפורסמה ב-5 במרץ.

לצד זאת, מסרו מקורות ל"וול סטריט ג'ורנל" כי ישראל "פרסה שם צוותי חיפוש והצלה על מנת שיוכלו להגיב במהירות רבה יותר אם יידרשו למשימות חילוץ חירום". מדבר נג'ף, הנרחב והשומם, מקשה על הצבא העיראקי לשמור על ביטחון הדוק באזור.

קיס אל-מוחמדאווי, סגן מפקד מבצעי העיראקים, אמר לתקשורת הממלכתית כי עיראק מחתה בפני הקואליציה האנטי-ג'יהאדיסטית בהובלת ארה"ב על מתקפות אוויריות בנג'ף. לדבריו, לאחר שהתקבלו דיווחים על "תנועה במדבר", שלח הצבא העיראקי כוח לחקור.

הכוח נקלע לאש כבדה מהאוויר, שגרמה למותו של חייל אחד ושני פצועים. כוחות שנשלחו לחיזוק סרקו את האזור אך "לא מצאו דבר". מוחמדאווי הוסיף כי באתר "כוח אחד סיפק תמיכה לאחר שביצע סיור או התקין ציוד", וכי לא הוסמך אף כוח זר להימצא באותו מיקום.

במקביל, על פי הדיווח שפורסם ברשת אל-חדת', רועה צאן מקומי דיווח ב-4 במרץ על פעילות חשודה באזור המדבר נוח'יב, סמוך לעיר נג'ף הקדושה לשיעים.

"פעלנו כדי להגיע לשם ולבדוק מה קורה", מסר הגורם הביטחוני, "אבל ארצות הברית אמרה לנו שלא לנסות לבדוק מה קורה שם". ההוראה האמריקאית המפורשת למנוע מהכוחות העיראקיים לחקור את הפעילות החשודה מעידה על רמת התיאום הגבוהה בין וושינגטון לירושלים בהקמת המוצב החשאי.