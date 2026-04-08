דובר צה"ל בנתונים דרמטיים על תוצאות המבצע: למעלה מ-50% ממערך הטילים הבליסטיים של איראן הושמד בתקיפות חסרות תקדים | הפגיעה במערכי הייצור הוגדרה כ"יסודית", באופן שיקשה על המשטר בטהרן להשתקם בשנים הקרובות. | הנתונים המלאים (צבא וביטחון)
דובר צה"ל מפרסם כי חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של אמ״ן ולמד״ן השלים במהלך הלילה, מטס תקיפה נרחב לפגיעה בחיל האוויר האיראני וחיל האוויר של משמרות המהפכה בשדות תעופה בטהרן | חיל האוויר תקף מגוון כלי טיס, ובהם מטוסים ומסוקים, וכן תשתיות ששימשו את הכוחות החמושים של המשטר לצרכים צבאיים בשלושה שדות תעופה ברחבי טהרן (שאגת הארי)
חיל האוויר חיסל הלילה בלב טהרן את אצע'ר באקרי, מפקד יחידת המבצעים המיוחדים (840). על פי דיווחי World Defense News, באקרי תכלל פיגועים נגד ישראלים בעולם והכווין החדרה של אמצעי לחימה איראניים לשטח מדינת ישראל (צבא וביטחון)
צה"ל חיסל בטהרן את מוחמד רצ'א אשרפי, האחראי על מערך הנפט במיליארדי דולרים של משמרות המהפכה. החיסול המדויק, עליו דווח ב-World Defense News, מהווה פגיעה אנושה בצינור החמצן הכלכלי שמממן את טילי החיזבאללה והחות'ים (צבא וביטחון)
מפגן כוח יוצא דופן של המרינס: מסוק התובלה CH-53E השלים ניסוי קצה שכלל תדלוק אווירי מורכב תוך הנפת שני כלי רכב במקביל. המהלך הדרמטי, שפורסם ב-World Defense News, חושף את היכולות האסטרטגיות שיגיעו בקרוב גם לחיל האוויר הישראלי (תקיפה והגנה)
במתקפת מנע נרחבת, המריאו מטוסי חיל האוויר שעות אחדות לפני התקדש החג, במטרה לשבש ולמנוע ירי נרחב מאיראן בזמן שעם ישראל מתכנס סביב שולחן הסדר | במהלך המטס הוטלו יותר מ-140 חימושים על פני כ-50 מטרות שונות (שאגת הארי)
שעות לאחר הפגיעה ההרסנית, בחיל האוויר בוחנים את הפגיעה של טיל איראני היום במפעלים בנאות חובב | בתחקיר הראשוני נבדק אם ניתן היה ליירט את ראש הקרב בדרכו לקרקע ולמנוע את הפגיעה | בחיל האוויר בודקים מדוע הטיל לא יורט גבוה מעל שכבת האטמוספרה, למשל באמצעות מיירט מסוג חץ (צבא)
במהלך גיחה מבצעית, היו האיראנים קרובים מאוד להפלת מטוס קרב ישראלי, בפעילות שהוגדרה כמסוכנת מאוד | זאת, לאחר שהאיראנים פרסו ברחבי איראן, בדגש על מוקדי העניין ונתיבי הטיסה השכיחים והרגישים, רשת מצלמות שמחוברת למערכת בינה מלאכותית מתקדמת ומתוחכמת, שיודעת להתריע על תנועות כלי טיס בשמיים (צבא)
רס"ן במילואים מואשם שהעביר לחברו מידע על תחילת מבצע "עם כלביא", כדי שיהמר על התאריך באתר ההימורים "פולימרקט" | בזכות ההימור זכה החבר ב-162 אלף דולר, והתחלק בכסף עם איש המילואים | תפקידו הוביל לעוד כמה הימורים מוצלחים, אך בעקבות החקירה בוטל ההימור על מועד המלחמה הנוכחית (צבא)
סדרת תקיפות אוויריות משמעותיות באזור בושהר שבדרום איראן, סמוך למתקנים גרעיניים רגישים | תיעוד חדש ויוצא דופן שעולה מהשטח מציג את עוצמת ההדף האדירה של הפיצוצים, שהובילה לנזקים ישירים לכלי רכב שחלפו במקום באותה עת (העולם הערבי)
חיל האוויר משתמש בפצצות בנות יותר מ-50 שנה, שנועדו במקור לפגוע בבסיסי הצבא המצרי בימים שקדמו להסכם השלום | בצה"ל איתרו לאחרונה בונקר ובו אלפי פצצות כאלה וכעת הן משמשות אותו | אותן פצצות משמשות את חיל האוויר לפגיעה בבסיסי צבא באיראן, באזורים שאינם סמוכים לריכוזי אוכלוסייה (צבא)
בעוד העולם נושא עיניים לעוצמה האמריקאית המוחצת מול איראן, חדירה מסתורית לבסיס אסטרטגי חושפת את הבטן הרכה של המעצמה | גלי רחפנים מתקדמים חגו באין מפריע מעל מטוסי ה-B-52 הגרעיניים מעוררים שאלות קשות על מוכנות הצבא החזק בעולם מול איום א-סימטרי חדש (חדשות בעולם)
פרטים חדשים על חיסול לאריג'אני: מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו את הדירה באמצעות כ־20 פצצות כבדות | לפי דיווח של מקורות אופוזיציה איראנים, הפגישה עסקה בהיערכות למניעת מהומות לקראת חג צ'הארשנבה סורי (בעולם)