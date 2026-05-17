מפקד במטה המבצעים של חמאס חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום חיסלו אתמול (שבת) את בהאא' בארוד, מפקד בכיר במטה המבצעים של ארגון הטרור חמאס. החיסול בוצע בתקיפה מדויקת מהאוויר, לאחר מעקב מודיעיני ממושך אחר פעילותו.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, בארוד פעל לאורך המלחמה, ובתקופה האחרונה בפרט, לתכנון וקידום מתווי טרור רבים של ארגון הטרור חמאס. מתווים אלו כוונו נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה ונגד אזרחי מדינת ישראל בטווח הזמן המיידי.

במערכת הביטחון הגדירו את בארוד כאיום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים ברצועה. החלטה על חיסולו התקבלה לאחר שהתברר כי הוא מקדם באופן פעיל תוכניות לפגיעה בלוחמים ובאזרחים, תוך ניצול מעמדו הבכיר במטה המבצעים של הארגון.

התקיפה בוצעה בהתאם לנהלי צה"ל המחמירים בנושא צמצום פגיעה באזרחים. טרם התקיפה ננקטו צעדים מיוחדים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות אוויריות מתמשכות, על מנת לוודא כי הפגיעה תהיה ממוקדת ככל האפשר.