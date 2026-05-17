שוטרי משטרת התנועה הארצית (ימת"א לכיש) יצאו לפעילות אכיפה לילית בכביש 6, נגד עבירות תנועה מסכנות חיים.

במהלך הפעילות וסמוך לחצות הליל, שוטרי ימת"א לכיש קיבלו דיווח ממוקד 100 של המשטרה, בגין נהג משאית סמיטריילר שזגזג בכביש, תוך סכנת משתמשי הדרך שבקרבתו.

הנהג אותר ע"י השוטרים ובבדיקה נמצא כי נהג במשאית תחת שכרות; נשיפון - 1,030 מק"ג ובבדיקת דראגר - 1,069 מק"ג.

עוד נמצא, כי הנהג נתפס נוהג בשכרות זו הפעם השלישית. בחיפוש במשאית השוטרים איתרו 4 בקבוקי בירה ריקים.

הנהג, בן 35 מאשקלון, נעצר והובא לחקירה בפני בוחני התנועה בתחנת קרית גת, בסיומה נכלא. רישיונו של הנהג נפסל למשך 30 ימים והמשאית הושבתה למשך אותו זמן.

המשטרה ביקשה את הארכת מעצרו של הנהג בימים נוספים. בית המשפט קיבל את בקשת המשטרה והאריך את מעצרו של הנהג ב-8 ימים.

חקירת המשטרה העלתה כי נהג המשאית היה בדרכו מקיסריה לאשדוד, אך נעצר לאחר שזגזג בכביש, תוך סיכון משתמשי הדרך, והגיע עד לבאר שבע מבלי ששם לב.