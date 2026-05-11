לפני כשבועיים, בתאריך 26/04/26 לפנות בוקר, זיהו שוטרי מחוז צפון ולוחמי מג"ב רכב מסחרי שמסתובב ברחובות העיר נצרת וסימנו לו לעצור לשם בדיקת רישיונות נהג הרכב.

מיד עם הפניה לרכב לעצור בצד, החל הרכב להימלט ברחובות העיר נצרת תוך שהוא נוסע בפראות, מסכן את משתמשי הדרך ולא מציית להוראת השוטרים.

בתום מרדף של מספר דקות ולאחר שהשוטר שרדף אחר הרכב שידר לניידות את כיוון הבריחה, חסמו הכוחות את ציר הבריחה והרכב נעצר. בתוך הרכב אותרו שני תושבי שטחים אשר שהו בישראל ללא אישורים.

עם סיום שלב החקירה הגישה שלוחת התביעות כתבי אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים נגד תושב ענבתא בן 39 על עבירות של שהייה בישראל שלא כדין ונגד תושב יעבד הוגש כתב אישום נוסף בעבירות של שהייה בישראל שלא כדין, נהיגה פוחזת ברכב, נהיגה ללא רישיון ועוד.

בתוך כך, הוגשה לבית המשפט בקשה לחלט את הרכב עימו בוצע העבירה לאחר שנמצא כי הרכב ניתן לשימושו של השב"ח בהסכמת בעליו.