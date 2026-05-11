אירופה המוצפת ניצבת בפני רגע של אמת, כאשר סרטון אחד הצליח לזקק את הפחדים הגדולים ביותר של אזרחי היבשת. בסרטון שהפך לוויראלי וצבר מאות אלפי צפיות, נראה גבר המזוהה כ"איברהים פנתרה", מאמן כושר המתגורר בפולין, כשהוא מנפנף בערימות של שטרות כסף פולני (זלוטי) ולוטש עיניים מזלזלות ישירות למצלמה.

בטון מתגרה ומעליב, הטיח המהגר בפניהם של אזרחי פולין העובדים: "היי, אתם תראו – קצבאות הסעד שלכם, ההטבות הסוציאליות שלכם, וכל ה-800 זלוטי האלה, הכל אצלי". הוא המשיך להשפיל את משלמי המסים כשהוסיף: "אתם עובדים 12 עד 14 שעות ביום, ואני זה שאוסף את כל זה... אלו כל המסים שלכם, אז תמשיכו לעבוד תמיד 14 שעות, ואני אשב ואקבל את הכל בחינם". על גבי הסרטון הופיע הכיתוב הבוטה: "תמשיכו לעבוד, אני אקח הכל".

התגובה הציבורית בפולין לא איחרה לבוא והיא רושפת אש. דומיניק טארצ'ינסקי, חבר פרלמנט אירופי מטעם פולין הידוע בעמדותיו הנוקשות נגד הגירה, פרסם את הסרטון בחשבונותיו וקרא לציבור לעזור לו לאתר את האיש: "מי שמכיר את האיש הזה, יודע את כתובת העבודה שלו, את מקום מגוריו – אנא שלחו הודעה בפרטי". טארצ'ינסקי, שמוביל את המודל של "תהיו כמו פולין" – הכולל בקרת גבולות הדוקה וגישה מינימלית לסעד למהגרים – הפך את המקרה למאבק אישי נגד מה שהוא מגדיר כפרובוקציה נגד משלמי המסים.

התיעוד המכעיס הזה מגיע בזמן שאירופה כולה נראית כטובעת תחת גלי הגירה. ממשלת יוון הזהירה לאחרונה כי לפחות חצי מיליון מהגרים בלתי חוקיים התאספו בצפון אפריקה ומתכוננים "להציף" את היבשת, כאשר כ-550,000 מהגרים ממתינים בלוב לבדה להזדמנות לפרוץ לתוך האיחוד האירופי.

בפולין, המתיחות הגיעה לשיא מאחר שהמדינה החמירה לאחרונה את התנאים לקבלת קצבאות ילדים ("800+"), וקשרה אותם לתעסוקה פורמלית ותשלום מסים. אף על פי שהמהגר טען מאוחר יותר כי הסרטון היה "מתיחה", הזעם הציבורי לא שוכך. הסרטון הפך להוכחה חיה עבור רבים לכך שמערכת הרווחה האירופית, שנועדה להגן על החלשים, הפכה לכלי שרת בידי מי שלועגים לערכי העבודה והחוק של היבשת.