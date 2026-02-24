התבטאויותיו מעוררות המחלוקת של סיר ג'ים רטקליף בדבר "קולוניזציה" של בריטניה על ידי מהגרים, הציתו עימות חריף מול הממשלה הבריטית | דבריו של המיליארדר טלטלו את הזירה הפוליטית בבריטניה וזכו להסכמות וגינויים (חדשות בעולם)
המחאה על תופעת המהגרים המתגוררים בבתי מלון בבריטניה הגיעה לשיאים חדשים, לאחר שסרטונים מתוך בתי המלון הופצו לציבור | עיתונאים עצמאיים שלקחו על עצמם את חשיפת פניהם של המהגרים המנצלים את הקופה הציבורית, פרסמו סרטים שצולמו בחשאי - ולפעמים אף נעצרו בשל כך (בעולם)
אירופה חותרת לעדכון האמנה לזכויות האדם בת 75 השנים, במטרה לתת למדינות יותר שיקול דעת בנוגע להגירה בלתי חוקית | המהלך מגיע על רקע עלייה בלחץ הפוליטי מצד מפלגות ימין ומדינות המבקשות להגביל את הזכויות המשפטיות של מהגרים (חדשות בעולם)
ראש עיריית ניו יורק הנבחר, זוהראן ממדאני, פרסם סרטון שבו הסביר את זכויותיהם של המהגרים | לדבריו, חשוב לשמור על קור רוח בכל מפגש עם סוכני ההגירה או עם אכיפת החוק | ממדאני הצהיר כי תחת הנהגתו העיר תמשיך לעמוד לצד המהגרים (בעולם)
המזכירה לביטחון המולדת בארה"ב קריסטי נואם הודיעה כי היא ממליצה על הטלת איסור כניסה נרחב על כל מדינה ששולחת מהגרים מסוכנים לארצות הברית | נואם כינתה מהגרים מסוימים “רוצחים” ו“עלוקות” | ההודעה פורסמה לאחר שמהגר אפגני תקף לכאורה שני חיילי משמר לאומי בשבוע שעבר (בעולם)
לקוחות בר מקומי בארה"ב הגיבו בהתלהבות אחרי שהמקום הבטיח בירה חינם לכל מי שיעזור לרשות ההגירה האמריקנית לאתר ולגרש שוהה בלתי חוקי | המשרד לביטחון המולדת שיתף מחדש את הפוסט וצירף GIF שמביע תדהמה מההצעה (בעולם)
בריטניה הודיעה היום על רפורמה מקיפה ושורת צעדים נגד ההגירה הבלתי חוקית וההגירה בכלל | הפסקת קצבאות, קושי בהשגת אזרחות בריטית ומגוון צעדים שנועדו להפסיק את הזרם הבלתי פוסק של מבקשי מקלט לממלכה, בעיקר של מוסלמים מהמזרח התיכון (חדשות, בעולם)
בריטניה סוערת ברקע פרשייה חמורה של תוקף שהיה מועמד לגירוש לאחר שהורשע, ושוחרר ברשלנות על ידי הנהלת בית הכלא | לפי הדיווחים, הסוהרים שחררו לחופשי את המהגר הזר מאתיופיה והורו לו להתייצב במרכז המעצר משם היה אמור להיות מגורש - בכוחות עצמו | בזכות ערנותו של אזרח, הוא נעצר שוב (חדשות, בעולם)
פעילת שמאל ספרדית מצאה את עצמה ברחוב לאחר שמהגר אפריקני גירש אותה משם בבושת פנים והחליף מנעולים | המשטרה אינה יכולה לעשות דבר ודורשת צו שיפוטי - האישה מצידה מבטיחה לא לעזור יותר לאף אחד | כך זה נראה כשההומניזם של השמאל מתהפך על יוצרו (חדשות, בעולם)