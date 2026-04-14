ספינת מהגרים בדרכה לאירופה ( צילום: שאטרסטוק )

בזמן שמדינות אירופה מתחרות ביניהן מי תקשיח יותר את מדיניות ההגירה, ממשלת ספרד הסוציאליסטית בוחרת בדרך הפוכה לחלוטין. ראש הממשלה פדרו סאנצ'ס אישר השבוע צו ממשלתי שיאפשר להעניק מעמד חוקי לכחצי מיליון מהגרים המועסקים כיום באופן לא רשמי במדינה.

התוכנית, שמעוררת זעם בקרב מפלגות הימין בספרד, מיועדת למי שהגיע למדינה לפני סוף שנת 2025 ויוכל להוכיח שהות של חמישה חודשים לפחות ללא עבר פלילי. המהגרים יקבלו אישור שהייה ועבודה למשך שנה, מה שיאפשר להם לצאת מהמחתרת הכלכלית ולהשתלב במערכת הרשמית. "המערב זקוק למהגרים" סאנצ'ס הגן על המהלך בטענה כלכלית ומוסרית כאחד. לדבריו, "המערב זקוק למהגרים" כדי לשגשג כלכלית ולבלום את הנסיגה הדמוגרפית שפוקדת את אירופה. ראש הממשלה הספרדי תיאר את הצעד כ"מעשה של הומניות" מול מדיניות "אכזרית" שננקטת במקומות אחרים ביבשת. המהלך מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר מדינות אירופה רבות מחמירות את מדיניות ההגירה ואף שוקלות לשנות את האמנה לזכויות האדם.

מהגרים בכריטניה אחרי מסע מפרך ( צילום: שאטרסטוק )

התנגדות חריפה מהימין

בעוד שהכנסייה הקתולית וארגוני זכויות אדם מברכים על "מעשה של צדק חברתי", המהלך נתקל בהתנגדות עזה מצד מפלגות הימין. מנהיג מפלגת Vox הזהיר מפני "פלישה" והאשים את הממשלה בפתיחת שערי המדינה ללא בקרה.

דיווחים מהשטח כבר מצביעים על שיירות של אלפי מהגרים המנסים להגיע לחופי ספרד ולאיים הקנריים בעקבות ההכרזה. האופוזיציה מזהירה מפני קריסת שירותים ציבוריים ועלייה בתקריות גזעניות, תחזיות שממשלת סאנצ'ס דוחה בתוקף.

מגדלור של ליברליות או רשלנות?

המהלך הספרדי בולט במיוחד על רקע המגמה האירופית. בשבועות האחרונים דווח על מאמצים לעדכן את האמנה לזכויות האדם כדי לאפשר למדינות יותר שיקול דעת בנושא הגירה בלתי חוקית. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אף קרא "לרסן" את חוקי זכויות האדם המשותפים.

למרות החששות מקיטוב חברתי, ממשלת ספרד מתעקשת להוות "מגדלור" של ליברליות ביבשת. השאלה היא האם המהלך אכן יביא לשגשוג כלכלי ושילוב מוצלח, או שמא יגרום לבעיות חברתיות ומדיניות שיהדהדו גם מעבר לגבולות ספרד.

יצוין כי ספרד נמצאת בימים אלה במתיחות דיפלומטית חריפה עם ישראל, לאחר שממשלת נתניהו החליטה לסלק את נציגי מדריד ממרכז התיאום הביטחוני בקריית גת בעקבות מה שכונה "אובססיה אנטי-ישראלית" של ממשלת סאנצ'ס.