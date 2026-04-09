חיל האוויר האמריקני מאריך את חיי טיל השיוט הגרעיני AGM-86B עד 2033 בשל עיכובים בטיל המחליף. על פי הדיווח הפנטגון מזניק את התקציב למיליארדי דולרים כדי לגשר על הפער ולהבטיח הרתעה גרעינית קטלנית מול האיומים המשתנים (תקיפה והגנה)
מלחמת "שאגת הארי" הסתיימה, אך ישראל בדרך למערכה קיומית חסרת תקדים | תחקיר ה'ניו יורק טיימס' חושף את כישלון תוכנית ההונאה בחדר המצב של טראמפ: המשטר בטהרן שרד, 440 קילוגרמים של אורניום מועשר מחכים במחסנים, והמלחמה המכריעה היא כבר לא שאלה של "אם", אלא של מתי - ואולי תוך שבועות בודדים (מגזין)
יו"ר ש"ס אריה דרעי ניצב לימינו של ראש הממשלה נתניהו ותוקף את ראשי מערכת הביטחון לשעבר וטוען כי הם פוגעים במדינה למען רווח פוליטי. דרעי הגדיר את המערכה כ"מלחמת אין ברירה" עם הישגים כבירים | התגובה המלאה (פוליטי מדיני)
ראש הממשלה מסר שטראמפ הודה לו על הסיוע הישראלי במבצע לחילוץ הנווט האמריקני שמטוסו הופל על ידי איראן | "הוא רואה בישראל בעלת ברית איתנה, נחושה, תקיפה, שנלחמת כתף אל כתף לצידה של ארה"ב", ציין נתניהו (בארץ)
דרמה מתגלגלת באיראן: גורם ביטחוני בכיר חושף כי מוג'תבא חמינאי נפצע קשה ב"מטס בראשית". לפי הדיווח בצמרת המשטר מגדירים את יורש העצר כ"לא לגיטימי", בעוד צה"ל חיסל כבר למעלה מ-32 בכירים ב"שאגת הארי" | האם המשטר האיראני בדרך לקריסה? (צבא וביטחון)
לאחר לילה של שיגורים, איראן חידשה הבוקר את הירי לעבר מרכז הארץ | רצף אזעקות בגליל העליון בעקבות חשש לחדירות כטב"מים | הותרו לפרסום שמותיהם של הנרצחים בפגיעה הישירה אמש בחיפה | חיל האוויר השלים גל תקיפות בטהרן • כל העדכונים (אקטואליה)
יומיים אחרי הפלת מטוס הקרב F-15E האמריקני באיראן, הבוקר, הנווט שנעדר ואחריו התנהלו חיפושים נרחבים באמצעות מאות לוחמי קומנדו - אותר וחולץ ב"מבצע נועז" | טראמפ אישר וכתב: "הוא בידינו!" וסיפר כי "הוא בריא ושלם" (חדשות, בעולם)
שיגורים מאיראן לעבר הדרום והצפון | פגיעה ישירה בעיר חיפה, במד"א דיווחו על פצוע קשה, כמה פצועים קל ונפגעי חרדה | חיפושים נרחבים של כוחות רבים אחר זוג מבוגר, בנם בן ה-40 ומטפלת | מפכ"ל המשטרה בזירה: "נבדקת האפשרות שראש הנפץ לא התפוצץ"| טראמפ: אם איראן לא יעשו עסקה - הלך עליהם | עדכונים (חדשות)
כוחות קרקעיים אמריקנים החלו בפעולות לחילוץ הטייס הנעדר לאחר שחברו אותר כשהוא בחיים | בארה"ב מודים: איראן הפילה מטוס F15 של הצבא האמריקני | טראמפ משגר איומים נוספים לטהרן: "נותרו 48 שעות לפני שכל הגיהינום יומטר עליכם" | בצאת השבת הודיע צה"ל על נפילתו של לוחם מגלן גיא לודר הי"ד (חדשות השבת ועדכונים)
טיל בעל ראש קרב מתפצל ששוגר מאיראן הוביל לאזעקות בערים רבות במרכז הארץ, שברי יירוט נפלו במספר מוקדים, בחסדי ה' לא היו נפגעים | הנשיא דונלד טראמפ באיום נוסף לאיראן: "אפילו לא התחלנו להשמיד את מה שנשאר מאיראן" | לבקשת שר המלחמה, רמטכ"ל צבא היבשה האמריקני התפטר באופן מיידי (אקטואליה)