אחד מכל ארבעה מבוגרים נחשפים להונאה מסוכנת של בינה מלאכותית

בכתבה שפורסמה ברשת פוקס ניוז נחשפה תופעה מתרחבת של הונאות מבוססות בינה מלאכותית, שבהן עבריינים משתמשים בטכנולוגיית שיבוט קול כדי להתחזות לבני משפחה ולבצע תרמיות כספיות.

לפי הכתבה, נוכלים מסוגלים לקחת הקלטה קצרה של כ-3 שניות בלבד מתוך סרטון ברשתות החברתיות או הודעת קול, וליצור באמצעותה קול מזויף שמחקה באופן מדויק קרובי משפחה.

עוד לפני ביצוע השיחה, העבריינים אוספים מידע אישי מרשתות ואתרי מידע ציבוריים, כולל שמות קרובי משפחה, כתובות ומספרי טלפון, כדי להפוך את ההתחזות לאמינה יותר.

לאחר מכן הם מתקשרים לקורבן, מציגים מצב חירום מזויף ודורשים העברת כספים מיידית.

על פי הכתבה, אחד מכל ארבעה מבוגרים בארה"ב נחשף להונאה המסוכנת. בהמשך הובאו המלצות להתגוננות, בהן קביעת “מילת קוד משפחתית”, נוהל של ניתוק שיחה וחזרה ישירה למספר הידוע של בן המשפחה, והגבלת מידע ציבורי ברשתות החברתיות.

הכותב הדגיש כי הדרך היעילה ביותר להימנע מהונאות מסוג זה היא האטת התגובה במצבי לחץ, אימות זהות באמצעים ישירים, והימנעות מהעברת כסף באמצעים מיידיים על בסיס שיחת טלפון בלבד.