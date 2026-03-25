ממציאים עובדות מכלום, מזייפים סרטוני מלחמה מלחיצים וגורמים אפילו לעיתונאים הבכירים ביותר ליפול בפח | ד"ר אסף שפנייר, ראש התוכנית לתואר שני בבינה מלאכותית, התארח בתוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס, וחשף את הסכנה האמיתית של עידן ה-AI | ויש לו גם אזהרה חריפה והנחיה שכל אחד יכול לעשות (טכנולוגיה)
גבר ניו יורקי ששכר חדר במלון, קם בבוקר אחד עם ההחלטה כי הוא בעליו החוקיים של בית המלון | האיש, ככל הנראה מעורער בנפשו אף זייף מסמך כדי להוכיח את בעלותו והחל לדרוש שכירות מדיירים אחרים | כך זה הסתיים (בעולם)
רעידת אדמה בעולם התחתון בדרום לאחר שימ"ר נגב החדירה סוכנים סמויים ללב כנופיות הפשע ברהט ובלקייה. במבצע ענק נתפסו עשרות רובים ואקדחים בשווי מיליון שקלים, כשהבוקר פשטו מאות לוחמי המשמר הלאומי על בתי העבריינים וביצעו מעצרים נרחבים (משטרה)
כתב אישום הוגש נגד תושב נתניה בן 34, שהשתחרר לאחרונה מהכלא אחרי 5 שנות מאסר - בעקבות עבירות הונאה | הוא מכר לאנשים חבילות אירוח בוילות שלא קיימות וגרם לכיסו אלפי שקלים | תיעוד מההתכתבויות שניהל עם אחד הלקוחות (בארץ, פלילי)
המשטרה עיכבה לחקירה שבעה חשודים בחשד להונאת המדינה | לפי החשד, החשודים, בני משפחה המתגוררים בין היתר באלעד, העתיקו את כתובת המגורים שלהם לצפון, וכך קיבלו תשלומים במסגרת מענקי המלחמה לתושבים שפונו מצפון הארץ - זאת למרות שלעולם לא גרו בצפון | תיעוד המעצרים (חדשות, חרדים)
בארצות הברית מתנהלת בימים האחרונים סערה ציבורית סביב פרשת הונאה רחבת היקף במדינת מינסוטה, פרשה שמוגדרת על ידי גורמים פדרליים כאחת החמורות שנחשפו בשנים האחרונות | סכומי עתק הועברו לאורך שנים לגופים ועמותות שדיווחו על מתן שירותים לילדים ולמשפחות מעוטות יכולת, אך בפועל סיפקו שירותים חלקיים בלבד - או לא סיפקו אותם כלל (בעולם)
ניצל קשישים ולקוחות תמימים: תושב מזרח ירושלים, בעל פנצ'רייה בבירה באזור גן הפעמון, חשוד בעוקץ שיטתי בהיקף של מאות אלפי שקלים מלקוחות שהגיעו למקום | בתום חקירה של שוטרי מחוז ירושלים, היום הוגשה הצהרת תובע על ידי הפרקליטות (משפט, פלילי)
לאחרונה התקבלו במשטרת ישראל פניות מהן עולה כי נשלחו לציבור הודעות במייל או הודעות טקסט עם הכיתוב "הודעה חשובה בנוגע לזימון אישי לחקירה" ובה קישור מצורף | במשטרה מזהירים כי מדובר בניסיון דיוג, ואין ללחוץ על הקישורים ולחסום את השולח (משטרה)
בחסידות סאטמר הצליחו למנוע הפקעת מחירים של הצימרים ומקומות הנופש במירון, בשבת ההיסטורית שערכו בחסידות | בית הדין בבני ברק הוציא פסק דין נגד בעלי אחוזות במירון שניסו לבטל עסקאות שכירות, לאחר שנודע להם על הגעת אלפי חסידי סאטמר למושב | פסק הדין התקדימי מלמד כי אין פגם בהתנהלות הקהילה והנתבעים, וכי אין סיבה לצפות מהנהלת החסידות לפרסם את התוכניות ולגרום לעליית מחירי השוק | הפסק המלא (חרדים)
משטרת בלגיה ביצעה היום פשיטות על מבנים דיפלומטים השייכים לאיחוד האירופי בעקבות חקירה שנפתחה | פשיטה של משטרת מדינה על מבנים של האיחוד האירופי, וככל הנראה בעלי מעמד דיפלומטי הוא אירוע נדיר במיוחד | זה מה שידוע (בעולם)
זוג הורים תושבי פ"ת, נעצרו בחשד שזייפו מסמכים רפואיים לגבי ילדיהם, תוך הצגת מצג שווא, זאת לצורך קבלת קצבאות 'ילד נכה', ובנוסף זייפו מסמכים נוספים עבור עשרות משפחות | העצור - "רב מוכר במרכז ובמקביל סגן מנהל בית ספר לחינוך מיוחד" ואשתו גננת | מעצרם הוארך (חדשות)
במאה ה־19 הצליח גרגור מקגרגור, נוכל והרפתקן סקוטי, למכור למשקיעים ולמהגרים בריטים חלום על "פויאיס", מדינת פלאות טרופית שמעולם לא הופיעה על אף מפה | כיצד גרם סיפורו היפה לאנשים להאמין לו, ומהם המנגנונים הפסיכולוגיים שאפשרו להונאה הזו לפרוח? מסיפורו של מקגרגור ועד ימינו - עידן הפייק ניוז והקריפטו והונאות הפרמידה - אותם טריקים ישנים שפועלים עלינו גם היום (פסיכולוגיה)
המשטרה עצרה שני חשודים בהונאה של בית עסק לתשמישי קדושה בבני ברק, אשר על פי החשד רכשו 'פתיל תכלת' על סך 17,000 ש"ח באמצעות כרטיסי אשראי גנובים | שני החשודים, תושבי ביתר עילית וירושלים, הובאו לחקירה בתחנה שבסיומה שוחררו בתנאים מגבילים ומעצר בית, החקירה נמשכת (משטרה)
רשת הלוויין Starlink, שפותחה על ידי SpaceX, הפכה לכלי חיוני עבור ארגוני פשיעה בדרום־מזרח אסיה המבצעים הונאות מקוונות בהיקפים עצומים | תחקירים ועדויות מהשטח חושפים כיצד נעשה שימוש בטכנולוגיה המתקדמת כדי לעקוף חסימות ולהפעיל מחנות הונאה משוכללים הפוגעים באזרחים אמריקאים | הסנאט דורש תשובות ברורות ממנכ"ל החברה, אילון מאסק, ומאיים בצעדים רגולטוריים במקרה של מחדל (בעולם)