ענקית הטכנולוגיה מציגה כלי מחקר חדש במערכת Microsoft 365 Copilot שמשלב בין GPT של OpenAI ו-Claude של Anthropic במנגנון שמשמש כמפקח איכות שנועד לצמצם טעויות ולשפר את אמינות התשובות | לצד ההכרזה, החברה מרחיבה את היצע כלי ה-AI הארגוניים (טכנולוגיה)
גוגל חווה בימים האחרונים מהפכה פנימית של ממש: כלי בינה מלאכותית חדש בשם Agent Smith, הפועל כסוכן אוטונומי בתוך מערכות החברה, הפך תוך זמן קצר לאחד הכלים המבוקשים ביותר בקרב העובדים – עד כדי כך שהחברה נאלצה להגביל את הגישה אליו בגלל עומס שימוש (טכנולוגיה)
שילוב של מצלמות מעקב בתערוכת אמנות יוקרתית, קהילה גלובלית שמצביעה על טעם אסתטי, ומכירות במיליוני דולרים - הכירו את "בוטו" הוא לא רק ניסוי טכנולוגי אלא תופעה שמערערת את הגבול בין יצירה אנושית למכונה (בעולם)
המלחמה בין ישראל לאיראן היא מזמן הרבה יותר מאשר רק טילים, גם בתחום הסייבר ומבצעי השפעה המדינות נמצאות בקרב ארוך ומתיש, כאשר האיראנים הסובלים מנחיתות מבצעית מול ישראל מנסים לפעול באמצעות הפצת פייק ושקרים, במטרה לשוות ניצחון מזויף ולהחליש את התודעה בעולם ובקרב אזרחי ישראל (מגזין)
הטכנולוגיה ששינתה את שדה הקרב: מערכת ה-AI של פלנטיר, בשיתוף מודלים מתקדמים מבית אנתרופיק, אפשרה לצבא האמריקאי לתקוף אלפי מטרות בפרק זמן שיא | אך מאחורי ההישגים המבצעיים עולות שאלות קשות - על אחריות, אמינות המידע, ומחיר הדם (בעולם)
מחלקת המדינה האמריקאית השיקה רשמית גוף חדש ורב-עוצמה שנועד להגן על הביטחון הלאומי מפני שימוש זדוני בטכנולוגיות מתקדמות ובינה מלאכותית | הלשכה החדשה תתמקד בסיכול מתקפות סייבר ואיומים במרחב החלל המגיעים מיריבות כמו איראן, רוסיה וסין (חדשות בעולם)
ממציאים עובדות מכלום, מזייפים סרטוני מלחמה מלחיצים וגורמים אפילו לעיתונאים הבכירים ביותר ליפול בפח | ד"ר אסף שפנייר, ראש התוכנית לתואר שני בבינה מלאכותית, התארח בתוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס, וחשף את הסכנה האמיתית של עידן ה-AI | ויש לו גם אזהרה חריפה והנחיה שכל אחד יכול לעשות (טכנולוגיה)
פול קונינגהאם, יזם טכנולוגי מסידני, הצליח להאט ואף לצמצם באופן דרמטי את גידול הסרטן של כלבתו באמצעות חיסון mRNA שפותח בעזרת ChatGPT ו-AlphaFold | הניסוי הייחודי, שנערך בשיתוף מוסדות מדע אוסטרליים, מציב תקווה חדשה ברפואה מותאמת אישית - תחילה לבעלי חיים, ואולי בקרוב גם לבני אדם (בריאות)
בעיצומה של ההסלמה הצבאית מול איראן, מנכ"ל פלנטיר אלכס קארפ מצהיר כי המהפכה הטכנולוגית מעניקה לארה"ב יתרון אסטרטגי מכריע וייחודי | לדבריו, היכולת האמריקאית לשלב בינה מלאכותית במערכות לחימה ותיאום 'מטה את הכף' בעימות המודרני (חדשות בעולם)
אלפי בחורי ישיבה התכנסו לאירוע נגד ה-AI; ראשי הישיבות נאמו | הלם בבני ברק: צו הסגירה לפוניבז' הקטנה - הפתרון הזמני של הבחורים | הסיפור המצמרר מאחורי הלידה שהסעירה את המגזר החרדי | סוף טוב: סיקור נרחב ממסע החילוץ של עשרות הצעירים האמריקנים | שאגת הארי היום ה-11: יומן מלחמה והתחקיר הצה"לי על הפגיעה באזור בית שמש (מעייריב)
מעמד אדיר נערך בעיר התורה לייקווד שבארה"ב: אלפי בחורי ישיבות גדולות התכנסו לעצרת חיזוק והתעוררות נגד פגעי הטכנולוגיה והבינה המלאכותית • גדולי ראשי הישיבות נשאו דברים חוצבים • בשיא המעמד הופיע האדמו"ר מסקולען לייקווד ועבר לפני הקהל לקבלת עול מלכות שמים | צפו בתיעוד (חרדים)
במהלך ניסוי פנימי, מערכת בינה מלאכותית שפותחה בחברת עליבאבא החלה לפעול באופן עצמאי ולבצע פעולות לא מורשות - וביניהן כריית מטבעות קריפטוגרפיים ויצירת ערוצים עוקפי אבטחה | המקרה, שנחשף בדו"ח טכני, מעורר דאגה בקרב מומחי אבטחת מידע ובינה מלאכותית, הרואים בו עדות נדירה ל"התנהגות מגמתית ספונטנית" של סוכן בינה מלאכותית (טכנולוגיה)
הפיתוח המהפכני של חברת Glyde מבטיח לשים סוף לתספורות הביתיות העקומות: מערכת חכמה המבוססת על חיישני LiDAR ומציאות רבודה, שיודעת לזהות את תוואי הראש, להתאים את הלהבים בזמן אמת ולייצר דירוג שיער מדויק באופן אוטומטי - כל הדרך למראה מקצועי ללא מגע יד אדם וללא חשש מטעויות (טכנולוגיה)
אילון מאסק מצהיר כי טסלה נמצאת בעמדת זינוק לקראת פריצת הדרך המשמעותית ביותר בתחום הבינה המלאכותית - פיתוח "בינה כללית" (AGI) שאינה מוגבלת למשימות ספציפיות, אלא מחקה את היכולות הקוגניטיביות של האדם | לדבריו, דווקא ניסיונה של טסלה בעולם הפיזי - עם כלי רכב ורובוטים - יהפוך אותה לחברה הראשונה שתעניק ל־AI גוף מוחשי (טכנולוגיה)
דו"ח שפורסם ב-Substack והזהיר מקריסת שווקים בשל עליית הבינה המלאכותית הצליח לטלטל את בורסות העולם ולגרום למפולת של מאות נקודות בוול סטריט - עד שבבית הלבן מיהרו להרגיע: “זה תרחיש דמיוני, לא תחזית כלכלית” (כלכלה)