גוגל מתקינה אצלכם מודל AI בלא ידיעתכם - ומעוררת סערה

דפדפן כרום של גוגל עומד בימים האחרונים במוקד ביקורת חריפה, לאחר שהתברר כי הוא מוריד באופן שקט מודל בינה מלאכותית בהיקף של כ-4 גיגה-בייט למחשבי משתמשים - ללא הודעה, הסכמה מפורשת או אפשרות פשוטה לסירוב.

הקובץ, המכונה weights.bin, מכיל את פרמטרי המודל Gemini Nano - גרסת on-device של מודל השפה של גוגל, שנועדה להפעיל תכונות כמו סיוע בכתיבה ("Help me write") וזיהוי הונאות. הקובץ נשמר בתיקייה ייעודית בתוך נתוני האפליקציה המקומיים של כרום, תחת השם OptGuideOnDeviceModel, ומורד אוטומטית כאשר הדפדפן מזהה כי המכשיר עומד בדרישות החומרה.

מחיקה שלא באמת מוחקת

משתמשים שניסו להסיר את הקובץ גילו כי כרום מוריד אותו מחדש באופן אוטומטי. לפי דיווחים ועדויות שנאספו ממספר פלטפורמות, מדובר בלולאת מחיקה חוזרת - ללא דרך פשוטה לעצור אותה דרך הגדרות רגילות.

הפתרונות הקיימים כיום מורכבים יחסית ודורשים גישה לכלים מתקדמים: שינוי דגלים דרך chrome://flags, עריכת רג'יסטרי ב-Windows או שימוש במדיניות ארגונית (Group Policy). עבור רוב המשתמשים, מדובר בפעולות שאינן נגישות או ברורות.

חוקר הפרטיות אלכסנדר הנף פרסם ניתוח פורנזי של התופעה בתחילת מאי, וטען כי מדובר בדפוס פעולה המזכיר מקרה קודם עם תוכנת Claude Desktop - אך בהיקף גדול בהרבה, לאור בסיס המשתמשים העצום של כרום.

חשש להפרת חוקי הפרטיות באירופה

לטענת מומחים, ההתקנה השקטה עשויה להפר את סעיף 5(3) בדירקטיבת ה-ePrivacy האירופית, המחייב קבלת הסכמה מראש לפני אחסון מידע על מכשיר קצה - למעט מקרים בהם מדובר בפעולה הכרחית לשירות שביקש המשתמש באופן מפורש.

בנוסף, מוזכרים גם סעיפים מתוך תקנות ה-GDPR, בהם עקרונות השקיפות והגנת פרטיות כברירת מחדל. הנחיות שפרסמה מועצת הגנת המידע האירופית (EDPB) באוקטובר 2024 הרחיבו את תחולת הסעיף כך שיכלול כל גישה או אחסון מידע במכשיר - ולא רק קובצי קוקיז.

נכון לעכשיו, טרם ננקטה פעולה רגולטורית רשמית, אך אם ייקבע כי מדובר בהפרה, גוגל עלולה להיחשף לקנסות של עד 4% מהכנסותיה הגלובליות.

ההגנה של גוגל - והביקורת

בגוגל מסתמכים על תנאי השימוש של כרום, המאפשרים עדכונים אוטומטיים של רכיבי תוכנה. עם זאת, מבקרים טוענים כי סיווג של מודל בינה מלאכותית בנפח של 4GB כ"רכיב" רגיל הוא פרשנות רחבה מדי.

הביקורת מתחדדת במיוחד במקרים של חיבורי אינטרנט מוגבלים או סביבות עבודה בענן, שם ההורדה עשויה לצרוך רוחב פס יקר ואף לגרום לחריגה ממכסות אחסון.

אמנם גרסה ניסיונית של כרום (Canary) כבר כוללת אפשרות לכבות את תכונת "On-device GenAI", אך נכון לתחילת מאי 2026 האפשרות הזו עדיין לא זמינה לרוב המשתמשים בגרסה היציבה של הדפדפן.