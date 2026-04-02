מחקר חדש של צוות הקוונטים של גוגל חושף שיכולות הפיצוח של מחשבים קוונטיים מתקדמים עלולות לאיים על ביטחון הבלוקצ'יין הרבה מוקדם מהצפוי | לפי ההערכות, מחשב קוונטי בעל כח עיבוד מספק עשוי לחשוף מפתחות פרטיים של ארנקים דיגיטליים בזמן קצר מהזמן הנדרש לאישור עסקה - ומכאן, לאפשר מתקפה בזמן אמת (טכנולוגיה)
גוגל חווה בימים האחרונים מהפכה פנימית של ממש: כלי בינה מלאכותית חדש בשם Agent Smith, הפועל כסוכן אוטונומי בתוך מערכות החברה, הפך תוך זמן קצר לאחד הכלים המבוקשים ביותר בקרב העובדים – עד כדי כך שהחברה נאלצה להגביל את הגישה אליו בגלל עומס שימוש (טכנולוגיה)
חבר מושבעים קבע בשני משפטים כי מטא וגוגל אחראיות לנזקים לילדים, מה שעשוי להוביל למאבק שיכול לשנות את ההגנה המשפטית שמעניק החוק האמריקאי לחברות טכנולוגיה | אלפי תביעות דומות מתנהלות נגד מטא, גוגל, סנאפצ'אט וטיקטוק (בעולם)
חשיפה: האם בזמן שגוגל הצהירה על "בינה מלאכותית אתית", מהנדסי החברה סייעו לצה"ל לשפר את דיוק זיהוי המטרות מכטב"מים? תלונה דרמטית לרשויות בארה"ב חושפת: Gemini הפך לחלק בלתי נפרד משדה הקרב המודרני (טכנולוגיה)
בזמן שהכלכלה העולמית משנה פניה, הונם של עשירי התבל זינק לשיאים דמיוניים שמשכתבים מחדש את מושג הכוח הכלכלי |כיצד מהפכת הטכנולוגיה והבינה המלאכותית יצרו צמרת עושר חדשה והותירו ענקי עבר הרחק מאחור? (חדשות בעולם)
תחקיר עיתון "הגרדיאן" מגלה כי מערכת החיפוש החדשה של גוגל, Google AI Overviews, מציגה למשתמשים תשובות שגויות ומסוכנות בנושאי בריאות - תוך סיכון חייהם של חולים | ארגוני בריאות מזהירים כי אמינות המידע המופיעה בראש תוצאות החיפוש עלולה להטעות את הציבור ולפגוע בטיפול הרפואי (טכנולוגיה)
שלוש שנים לאחר שנחת ברשת כניסוי "צנוע", ChatGPT מסמן ציון דרך מרשים עם כ־800 מיליון משתמשים פעילים בשבוע - אך נכנס לעשור השני של מהפכת הבינה המלאכותית כשהוא מוקף בשאלות קשות על אמינות, כלכליות, תחרות גוברת ובעיקר: האחריות של צ'אט־בוט שהפך לשותף שיחה עבור מאות מיליונים | סיכום חגיגי לרגל יום ההולדת השלישי (טכנולוגיה)
עם התחזקות תופעת הדיפ-פייק בעולם, גוגל מוסיפה לאפליקציית Gemini כלי חדש שמאתר האם תמונה נוצרה או עובדה על ידי בינה מלאכותית, אך כרגע האיתור מוגבל רק לתוצרים ממנועי ה-AI של גוגל | הרחבת הכלי לאימות גלובלי מתוכננת לעתיד - אך האם הפתרון ימנע זיופים או יהיה נתון בעצמו לטעויות ותמרון? (טכנולוגיה)
גוגל מציגה רמקול חכם חדש בעיצוב חדשני ובמחיר תחרותי, ומשיקה את Gemini - מערכת ניהול הבית החכם המתקדמת ביותר שלה, המציבה סטנדרט חדש לאינטראקציה טבעית, שירותי פרימיום מתקדמים, ויכולות AI עשירות גם למכשירי הבית הקיימים וגם לדגמים החדשים שמגיעים באביב 2026 (טכנולוגיה)
דליפת מידע בקנה מידה עולמי חשפה את פגיעותם של מיליארדי משתמשי Gmail למתקפות פישינג מתוחכמות - והובילה את גוגל להזהיר מפני התחזות טלפונית ולהדגיש את חשיבות ההגנה באמצעות אימות דו-שלבי ומפתחות אבטחה (טכנולוגיה)