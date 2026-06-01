פלא טכנולוגי

הסוף לעקיצות והגירודים: למה גוגל תשחרר לטבע 32 מיליון יתושים? 

דמיינו מיליוני יתושים משוחררים לרחובות כדי להציל אתכם ממחלות - זה בדיוק מה שגוגל עושה עכשיו ביוזמה ירוקה וחדשנית שמשנה את כל מה שחשבנו על הדברה (חדשות בעולם)

חברת אלפאבית (החברה האם של גוגל) באמצעות חטיבת "ורילי", מובילה בשנים האחרונות את פרויקט "Debug" שמטרתו לצמצם מחלות קטלניות המועברות על ידי יתושים באמצעות שחרור מבוקר של 32 מיליון יתושים זכרים שגודלו במעבדות מיוחדות.

היתושים הללו אינם נושכים ואינם מהווים סכנה לבני אדם, שכן בטבע רק הנקבות הן אלו שעוקצות וניזונות מדם.

הסוד מאחורי המבצע טמון בחיידק בשם Wolbachia, שבו מודבקים הזכרים במעבדה; כאשר הביצים נוצרות מהם פשוט אינן בוקעות, מה שמוביל לקריסה דרמטית של אוכלוסיית המזיקים ללא שימוש בכימיקלים רעילים.

המערך כולו נשען על טכנולוגיית קצה הכוללת רובוטים לייצור המוני ואוטומטי, רכבי שחרור חכמים המנווטים באמצעות GPS ותוכנה מתקדמת המסוגלת לספור בדיוק כל חרק שיוצא לאוויר בעזרת לייזרים. התוצאות בשטח מוכיחות שהשיטה עובדת באופן חסר תקדים, עם ירידה של עד 95% בכמות היתושים באזורי הניסוי בקליפורניה וצמצום של כ-80% באוסטרליה.

למרות שההשפעות הסביבתיות ארוכות הטווח של השמדה נרחבת כזו עדיין נמצאות תחת מחקר, המהלך נחשב להבטחה הגדולה ביותר כיום במאבק נגד וירוסים קטלניים. לפי הערכות, יותר ממיליון בני אדם מתים מדי שנה ממחלות שמועברות על ידי יתושים. ואולי גוגל תשים לזה סוף.

