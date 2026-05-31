פצצה מתקתקת: גילוי מדאיג במצר הורמוז

משרד ההגנה של עומאן פרסם אמש התרעה רשמית בעקבות זיהוי של מטען נפץ ימי חשוד במים הטריטוריאליים של המדינה בתוך מצר הורמוז. תיעוד של החפץ החשוד מעלה כי מדובר במוקש ימי איראני מסוג Maham-3, המסוגל לשאת כ-300 ק"ג של חומרי נפץ. המשרד העומאני קרא לכלל המלחים באזור לשמור על מרחק בטוח ולדווח מיידית על כל חפץ חשוד לרשויות.
הגילוי הנוכחי חושף את כוונות טהרן, במיוחד לאור העובדה שארצות הברית כבר תקפה השבוע סירות איראניות שעסקו בהנחת מוקשים במצר. פיקוד המרכז של חיל הים האמריקני (USNAVCENT) החריף את הטון והזהיר כי יתקוף כל כלי שיט שיימצא מניח מטעני נפץ בנתיבי השיט.
הימצאות מטען נפץ פעיל ב"נקודת החניקה" החשובה ביותר בעולם למעבר נפט מעמידה את עומאן, המדינה הנייטרלית המנסה לתמרן בין דרישותיה של איראן ללחץ מצד וושינגטון, במצב רגיש ומסוכן. מדובר באיום ישיר על היציבות באזור, המנוגד למאמצים הדיפלומטיים שנועדו למנוע הסלמה מסוג זה.
