פצצה מתקתקת: גילוי מדאיג במצר הורמוז

מוקש ימי איראני מסוג Maham-3 על סרית תקיפה של משמרות המהפכה ( צילום: רשתות חברתיות )

משרד ההגנה של עומאן פרסם אמש התרעה רשמית בעקבות זיהוי של מטען נפץ ימי חשוד במים הטריטוריאליים של המדינה בתוך מצר הורמוז. תיעוד של החפץ החשוד מעלה כי מדובר במוקש ימי איראני מסוג Maham-3, המסוגל לשאת כ-300 ק"ג של חומרי נפץ. המשרד העומאני קרא לכלל המלחים באזור לשמור על מרחק בטוח ולדווח מיידית על כל חפץ חשוד לרשויות.

הצפה במים: מוקש ימי איראני מסוג Maham-3, ( צילום: רשתות חברתיות )

