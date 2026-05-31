פצצה מתקתקת: גילוי מדאיג במצר הורמוז

דרמה בנתיב הנפט הקריטי: תיעוד של מוקש ימי איראני עוצמתי במצר הורמוז מעלה את המתיחות הביטחונית לשיא חדש |בזמן שחיל הים האמריקני מזהיר מפני תקיפה צבאית של כל כלי שיט שיעסוק במיקוש, האזור כולו ניצב על סף התלקחות מסוכנת (חדשות בעולם)

מוקש ימי איראני מסוג Maham-3 על סרית תקיפה של משמרות המהפכה (צילום: רשתות חברתיות)

משרד ההגנה של עומאן פרסם אמש התרעה רשמית בעקבות זיהוי של מטען נפץ ימי חשוד במים הטריטוריאליים של המדינה בתוך . תיעוד של החפץ החשוד מעלה כי מדובר במוקש ימי איראני מסוג Maham-3, המסוגל לשאת כ-300 ק"ג של חומרי נפץ. המשרד העומאני קרא לכלל המלחים באזור לשמור על מרחק בטוח ולדווח מיידית על כל חפץ חשוד לרשויות.

נצפה במים: מוקש ימי איראני מסוג Maham-3 (צילום: רשתות חברתיות)

הגילוי הנוכחי חושף את כוונות טהרן, במיוחד לאור העובדה שארצות הברית כבר תקפה השבוע סירות איראניות שעסקו בהנחת מוקשים במצר. פיקוד המרכז של חיל הים האמריקני (USNAVCENT) החריף את הטון והזהיר כי יתקוף כל כלי שיט שיימצא מניח מטעני נפץ בנתיבי השיט.

הימצאות מטען נפץ פעיל ב"נקודת החניקה" החשובה ביותר בעולם למעבר נפט מעמידה את עומאן, המדינה הנייטרלית המנסה לתמרן בין דרישותיה של ללחץ מצד וושינגטון, במצב רגיש ומסוכן. מדובר באיום ישיר על היציבות באזור, המנוגד למאמצים הדיפלומטיים שנועדו למנוע הסלמה מסוג זה.

