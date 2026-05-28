מנהלת המשרד הממשלתי האחראי על הדפסת הכסף בארצות הברית הודחה באחרונה מתפקידה, לאחר שהתנגדה ללחצים חוזרים ונשנים מצד מינויים פוליטיים של ממשל דונלד טראמפ לעצב שטר כסף חדש בערך של 250 דולרים הנושא את דיוקנו של הנשיא המכהן.

הדחת המנהלת, פטרישיה סולימנה, חושפת מחלוקת עמוקה במשרד האוצר האמריקאי סביב היוזמה, המנוגדת לחוק הפדרלי הנוכחי האוסר על הצגת דמויות של אנשים חיים על מטבעות ושטרות של המדינה. במכתב הפרידה שלה לעובדים כתבה סולימנה כי "האחריות נעצרה כאן" וציינה כי העברתה מהתפקיד לא הייתה מבחירתה.

על פי עדויות של עובדים במשרד לחריטה והדפסה, הגזבר האמריקאי ברנדון ביץ' ויועצו הבכיר מייק בראון דרשו שוב ושוב מהצוות המקצועי להכין אבות-טיפוס של השטר החדש לקראת חגיגות שנת ה-250 לייסוד ארצות הברית.

עובדים בגוף הממשלתי הסבירו כי המהלך עורר חששות כבדים בשל המניעה החוקית הקיימת מאז שנת 1866. אחד העובדים סיפר כי המנהלת שהודחה הבהירה לבכירים הממונים עליה כי "היא אמרה להם שאנחנו לא מוסמכים לעשות זאת. איננו יכולים להתקדם מעבר לכך, וכל בעלי העניין אפילו לא נפגשו כדי לדון בצעדים הבאים".

הצוות המקצועי הדגיש בפני המינויים הפוליטיים כי הליכי פיתוח והדפסה של שטר כסף חדש ומאובטח דורשים לרוב בין שש לשמונה שנים של תיאום מול הפדרל ריזרב והשירות החשאי. מנהל המשרד לשעבר, לארי ר. פליקס, הבהיר כי "שטר של 250 דולר אינו מורשה על פי חוק" ללא אישור מפורש מהקונגרס. עובד במשרד מתח ביקורת חריפה על חוסר ההבנה של דרג המינויים וציין כי "החבר'ה האלה חושבים שאתה יכול פשוט להדפיס משהו בן לילה וזה יעבוד בכספומט. זה פשוט משוגע".

למרות המחלוקת על שטר ה-250 דולר, המשרד להדפסת כסף נעתר לבקשה אחרת של הממשל, וכעת מודפסים בוושינגטון שטרות של 100 דולר הנושאים את חתימתו של טראמפ, המהווים את השטרות הראשונים בהיסטוריה עם חתימת נשיא מכהן. במקביל, הצעת חוק שהוגשה בקונגרס בפברואר 2025 להתרת השטר החדש טרם זכתה לשימוע. דובר משרד האוצר מסר בתגובה כי המשרד מבצע תכנון מקדים בלבד, וכי "אם המנדט החקיקתי הזה ייחתם לחוק, המשרד לחריטה והדפסה פועל באופן פרואקטיבי לייצר שטר זיכרון של 250 דולר אשר יכיר כראוי ביום השנה ה-250 של האומה הגדולה שלנו".