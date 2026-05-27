בבלי
"נראה לא יציב"

מתנדנד על מקומו: סרטון חריג של טראמפ עורר סערה ברשת | צפו

סרטון של טראמפ במהלך טקס יום הזיכרון האמריקני עורר סערה ברשת | מבקרים מעלים שאלות בריאותיות, התומכים מגיבים (מעניין)

הסרטון של טראמפ שעורר סערה ברשת (צילום: DOW Rapid Response)

סרטון של נשיא ארצות הברית במהלך טקס יום הזיכרון האמריקני עורר ביממה האחרונה סערה ברשתות החברתיות, לאחר שנראה כשהוא מתנדנד מעט בזמן שעמד במהלך הטקס.

הסרטון, שזכה למיליוני צפיות, הוביל גולשים רבים להעלות שאלות בנוגע למצבו הבריאותי ולכשירותו של טראמפ לקראת בחירות האמצע בארצות הברית.

מבקריו של טראמפ טענו כי הוא נראה לא יציב במהלך האירוע, בעוד שתומכיו דחו את הטענות וטענו כי מדובר בקטע שהוצא מהקשרו. לדבריהם, התנועה הייתה מינורית ונגרמה ככל הנראה מעמידה ממושכת במהלך הטקס שנערך תחת כיפת השמיים.

הטקס נערך לציון יום הזיכרון לחללי צבא ארצות הברית, בהשתתפות בכירים, לוחמים משוחררים ובני משפחות שכולות. עד כה טראמפ או הבית הלבן לא הגיבו באופן רשמי לסערה שהתפתחה סביב התיעוד.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר