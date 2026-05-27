עם השבת הגישה לאינטרנט לעשרות מיליוני אזרחים באיראן, לאחר הניתוק הממושך ביותר בהיסטוריה המודרנית, החלו לזרום לרשתות החברתיות חומרים מתקופת הלחימה. הניתוק, שהחל בעקבות תקיפות צבאיות של ארה"ב וישראל, מנע עד כה הוצאת מידע וצילומים מהשטח בזמן אמת.

כעת, חשבונות המזוהים עם איראן מפיצים תיעוד וידאו דרמטי שלטענתם מציג את רגע הפלת מטוס ה-F-15 האמריקני. על פי הדיווחים והטענות המלוות את הסרטונים, המטוס הופל במהלך הקרבות ב-3 באפריל, בעיצומה של תקופת השבתת הרשת.

החזרה המדורגת של הקישוריות, הכוללת קווים נייחים ורשתות סלולריות, נתפסת על ידי פרשנים כסימן לביטחון איראני בייצוב המצב הביטחוני. עם זאת, הצפת התיעודים מהרגעים הקשים של העימות מעוררת מחדש את המתח, בזמן שהעולם מקבל הצצה ראשונה למה שהתרחש תחת מסך הערפל הדיגיטלי הכבד ביותר שידעה המדינה.